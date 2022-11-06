染疫後喉嚨像刀割 中醫「消炎解毒」緩解疼痛

圖片來源 ／健康醫療網

疫情 變化迅速，很多染疫後就醫患者，常常說喉嚨好像刀割一樣，每當吞嚥、說話就好像要吞刀片，有時耳朵也有悶脹疼痛感，甚至聲音突然變得低沉沙啞，或喉嚨像有痰的東西卡住，著實讓人苦不堪言，連吃飯說話都變得困難。

喉嚨發炎腫脹 清潤中藥消炎解毒

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師陳慈玉說，染疫初期的喉嚨痛，主要是因為病毒感染導致的喉嚨發炎腫脹，中藥清熱解毒的藥物，例如黃芩、連翹、板藍根、牛蒡子、射干、金銀花，能夠趕快消炎解毒。

感染急性期過後，許多患者還是持續有喉嚨刺痛、喉嚨乾燥、聲音沙啞的狀況，有時候會感到刺刺的，讓人忍不住想清喉嚨，但清喉嚨又會拉扯到喉嚨引發疼痛，這時候就可以使用清涼滋潤的中藥：百合、麥門冬、沙參、玄參、山藥、女貞子等。

涼潤生津食物助唾液分泌 常做咀嚼動作減輕疼痛

陳慈玉表示，針對喉嚨乾燥疼痛而食慾大減的患者，可以食用涼潤生津的杏仁豆腐、豆花、銀耳，稍微加一點蜂蜜或酸梅調味，促進唾液分泌，增加食慾、滋潤喉嚨。另外還可以熱敷廉泉穴周邊，常做咀嚼動作，嚼口香糖等，促進咽喉附近的循環，按壓液門穴、孔最穴、照海穴，促進分泌、減輕疼痛、滋陰降火。

呼吸道脆弱需忌口 禁冷熱、重口味食物

染疫後，呼吸道會呈現脆弱敏感的狀態，除了喉嚨乾痛之外，喉嚨仍時不時刺癢，誘發劇烈咳嗽，一發就很難停止，這時還是要忌口，不吃燒烤、油炸、重口味，太辣、太酸、太鹹、太甜的食物，也不要食用太熱、太冰冷的食物，陳慈玉提醒，外出記得戴圍巾替頸部保暖，隨身攜帶溫開水，隨時補充飲水，盡量少說話讓喉嚨好好休息等，都是保護喉嚨讓呼吸道早早恢復正常的方法。

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