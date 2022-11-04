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免疫負債下流感與「它」雜交 醫師示警威脅很大

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

疫情逐漸穩定下來，各國許多防疫政策也都逐步解封，然而有專家示警，在「免疫負債」的影響下，今年秋冬將會受到多種病毒威脅，許多常見的流行性病毒將捲土而來。而最近又有英國研究發現，呼吸道融合病毒（RSV）和A型流感病毒竟然能在細胞內「異種雜交」，北市聯合醫院中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇就表示，這一波感染的比例會不會比往年高，目前不知道，但病情可能會比往年嚴重。

RSV、A流共同感染 研究發現病毒竟超融合

英國MRC-格拉斯哥大學病毒研究中心Dr. Joanne Haney領導的團隊，在《自然微生物學（nature microbiology）》上發表研究，他們以免疫螢光染色細胞，發現同時感染呼吸道融合病毒（RSV）和A型流感病毒的細胞中，竟會長出具有兩者螢光反應的「雙陽性細絲」，也同時發現了「混合病毒顆粒」。研究團隊表示，兩個完全不同家族的病毒共同感染細胞後，出現互相融合並相輔相成的情形是過去從沒見過的，同時他們認為，這樣的發現也有助於解釋為什麼有些共同感染者症狀會加重。

姜冠宇醫師表示，這是第一個協同感染的組合被找到，不然通常病毒A會抑制病毒B，兩者會互相打架，但是現在RSV、A型流感兩個合體了，這事情就大條了，特別對小朋友來說威脅很大，流感在小朋友身上很少聽到有什麼嚴重的症狀，因為流感很難感染細部的支氣管細胞，但是RSV可以深入感染我們的細支氣管，而現在流感有了RSV的感染能力，因此流感能被RSV帶到細部的支氣管，感染得更深入，它的重症肺炎變得更容易發生在下呼吸道，這個就可怕了，雖然說一般共同感染的人，症狀本來就會加重，但這個研究發現的意義在於可能會更嚴重。

免疫負債+共同感染威脅 醫師籲戴口罩、打疫苗

不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也表示，這個研究不是用人體做研究，而是培養在體外的細胞，讓病毒以人工的方式去感染呼吸道融合病毒跟流感病毒，所以究竟在人體的呼吸道系統裡，是不是會產生病毒超融合，以及它的傳播力、致病力是否比較強，目前還都不得而知，需要後續更多的研究。

但根據美國統計，目前一歲以下感染RSV的小朋友，每十萬名就有2300人住院，而流感則是每十萬名有30-40人住院，姜冠宇醫師提到，流感對於小朋友的侵略性比起RSV低了很多，但流感的死亡率比RSV還要高，再加上現在又有研究發現共同感染可能會使流感具有RSV的感染能力，如果有此趨勢，對於有流感免疫負債的社區可能是威脅，而且不只小朋友，若是老年人感染了也是很嚴重的事，醫師呼籲民眾應戴口罩、盡快打疫苗保護自己。

目前公費流感疫苗，第1階段已於10月1日開打，開放給65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險慢性病人等對象施打。第2階段在11月1日開打， 50至64歲無高風險慢性病成人也能施打，指揮中心呼籲符合公費接種資格民眾於開打後應儘速接種，且可與COVID-19疫苗分不同手臂同時接種。

【延伸閱讀】

「免疫負債」風暴將來襲！　醫師：台灣恐比其他國家嚴重

呼吸道融合病毒感染增　嬰幼兒防疫勿鬆懈


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55667


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