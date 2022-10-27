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三期胃癌聽醫師的話 74歲抗癌翁開心含飴弄孫

記者趙容萱／台中即時報導
林姓三期胃癌患者（左二）27日到台中榮總分享抗癌經驗。（圖／台中榮總提供）
林姓三期胃癌患者（左二）27日到台中榮總分享抗癌經驗。（圖／台中榮總提供）

74歲林姓男子因解黑便就醫，診斷為第三期胃癌，經接受四次前導性化療縮小腫瘤後，切除部份的胃，病理分期降為第二期，術後再接受輔助性化療四次，疾病控制穩定。

林姓男子27日分享抗癌心得說，他聽醫師的話，不但配合醫囑，現在服用一年口服化療藥物持續追蹤，生活恢復正常，能含飴弄孫，真好。

台灣台中榮總一般外科醫師吳峯旭說，早期胃癌無特別症狀，不易察覺，當症狀出現後就醫，多數已不是早期了。過去三期胃癌傳統治療為直接開刀，術後再接受輔助性化療，但還是有一些風險高、手術難度高病患。

新的治療方式為病患在手術前、體力相對比較好的情況下接受二個月前導性化療，控制腫瘤、淋巴擴散的狀況，在病況較為穩下接受手術，術後再依病理結果，再接受輔助性化療。

台中榮總血液腫瘤科醫師石宇軒指出，前導性化療應用在高風險的病患，包第三期胃癌，或淋巴結較多的病患，臨床評估風險較高，前導性化療就是比較好的選擇。

吳峯旭說明，台中榮總自2019推行第三期胃癌的前導性化療，由血液腫瘤科團隊醫師負責，依據病人身體狀況量身訂做化療配方，配合外科團隊術前追蹤。有45%病人腫瘤縮小，另有55%病人在前導性化療腫瘤沒有惡化，甚至有患者術前化療腫瘤完全消失不見。第三期五年存活率高於全國醫學中心的平均值。

林姓三期胃癌患者（左二）27日到台中榮總分享抗癌經驗。（圖／台中榮總提供）
林姓三期胃癌患者（左二）27日到台中榮總分享抗癌經驗。（圖／台中榮總提供）

腫瘤 手術 醫學

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