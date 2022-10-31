生活步調快又高壓 好發甲狀腺結節

48歲王先生檢查發現自己右側甲狀腺有顆約1公分結節，經中醫師以中藥調理甲狀腺結節，2個月後，右側甲狀腺結節已縮小4成，持續追蹤治療。(圖／台中慈濟醫院提供)

48歲王先生因為妻子罹患甲狀腺癌，安排檢查發現自己右側甲狀腺有一個1公分左右的結節。經中醫師以中藥調理甲狀腺結節，兩個月後，右側甲狀腺結節已縮小四成，目前仍持續追蹤治療。醫師提醒，現代人生活節奏快、工作壓力大，都是甲狀腺結節好發原因之一，應定期檢查、養成規律運動與作息。

台中慈濟醫院中醫師鄭群耀表示，甲狀腺結節是因體內甲狀腺激素分泌不足，導致甲狀腺反覆增生和不均勻復原反應造成，出現單一腫塊叫「單一結節」，多顆腫塊為「多發性結節」。

加上現代人生活節奏快、工作壓力大，甲狀腺結節患者逐漸增加，幾乎是甲狀腺疾病首位。而甲狀腺結節多無臨床症狀，尤其小結節難發現，頸部沒有特殊症狀也沒有壓迫感，多數患者不易察覺。

鄭群耀提醒，通常是合併甲狀腺功能異常、例行健康檢查或定期甲狀腺超音波檢查、頸部腫大或產生壓迫症狀、呼吸困難、吞嚥時異物感及容易嗆到等症狀，因而被發現。甲狀腺結節有機會癌變成甲狀腺癌，要盡速治療。

甲狀腺結節發病機理尚不明確，鄭群耀從中醫觀點分析，甲狀腺結節起因多為憂思鬱怒、肝鬱火伏或情志內傷、肝失條達導致肝氣鬱結而引發，換句話說，「就是壓力太大。」

患者體內陰陽乖戾，痰濕內生，氣滯痰凝，淤積久聚而成形，遷延日久引起血脈瘀阻，由氣痰瘀三者合而交結形成甲狀腺結節，是屬於「癭病」，也就是一種頸前腫大，結而成塊的一種病症。

中藥治療甲狀腺結節主要為理氣化痰、消癭散結以及活血祛瘀，常用藥物為浙貝母、夏枯草、莪朮、當歸、三棱、牡蠣等活血祛瘀藥、清熱藥、化痰止咳藥和理氣藥。