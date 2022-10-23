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幼童便祕好發3時期 醫：留意腹部常脹痛、生長遲緩者

記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院兒科主治醫師張經旼說，當孩子常有腹部脹痛、生長遲緩、體重偏輕、神經學反射異常、對軟便藥物無適當反應時，建議至醫院做更進一步評估及檢查，如此才有機會找出病因並解決症狀。（圖 ／醫院提供）
衛福部新營醫院兒科主治醫師張經旼說，當孩子常有腹部脹痛、生長遲緩、體重偏輕、神經學反射異常、對軟便藥物無適當反應時，建議至醫院做更進一步評估及檢查，如此才有機會找出病因並解決症狀。（圖 ／醫院提供）

不少幼童常因纖維量攝取過少或開始學習自己如廁解便衍生壓力，而有便祕現象，醫師提醒，家長應掌握家中孩童解便情形，若常有腹部脹痛、生長遲緩、體重偏輕等症狀，更應速就醫解決。

4歲小玲平時活潑好動，日前晚飯後肚臍周圍疼痛，半夜腹部喊疼睡不著覺，媽媽帶著小玲前來衛福部新營醫院急診，經醫師問診判斷是便秘併糞便崁塞造成腹痛，以灌腸劑幫小玲清腸，10分鐘後小玲解了許多宿便後順利離開。

台灣新營醫院兒科主治醫師張經旼說，兒科急診常遇到腹痛兒童來就醫，約3成是因便秘引發急性腹痛，在兒童腸胃科門診也有近2成5小朋友因便秘來就醫。

張經旼說，有些家長以為便秘只要不引起噁心、嘔吐、腹痛等，不影響到生活作息就不去理會它，其實這是錯誤觀念。

他表示，便秘除會導致腹痛、食慾不振、體重減輕等，也可能因小朋友大便太粗硬，導致肛門裂傷出血，更常因解便疼痛不敢排便，如此惡性循環，便秘會更加嚴重。

至於怎樣才算是便秘呢？張經旼說，如果家長發現孩子1個月內有以下兩種症狀出現：解便會痛、糞便太硬、過粗、用力排便還是排不出來、排便次數一周小於2次，就是便秘。

他指出，兒童便秘常見於三個時期：

1、6個月至2歲，因開始吃副食品，纖維量攝取過少，易嬰幼兒便秘。

2、剛訓練上廁所習慣還不能適應時。

3、求學階段，因不敢在學校上大號或排便習慣不佳導致。

功能性便秘治療，原則一開始會使用軟便藥物甚至灌腸，幫助孩子先排掉宿便，以及處理肛門裂傷導致不敢解便問題，後續訓練排便習慣，才有機會調降完全停藥，須不斷給予小孩和家長心理建設以及飲食和生活習慣衛教，這有賴家長、孩子和醫師間合作。

張經旼也提醒家長，當孩子常有腹部脹痛、生長遲緩、體重偏輕、神經學反射異常、對軟便藥物無適當反應時，建議至醫院做更進一步評估及檢查，如此才有機會找出病因並解決症狀。

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