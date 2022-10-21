脊椎側彎女教師長期腳麻腰痛 西班牙BSPTS運動可矯正

西班牙巴賽隆納訓練運動系統（BSPTS）中三式矯正脊椎側彎運動，首先採跪姿，左手延伸，臀部往後移，氣吸在左側胸口，做50回。（記者王昭月／攝影）

高雄一名40多歲女老師長期腳麻、腰痛，曾接受按摩、整脊都沒改善，後來就醫發現是脊椎向右凸、側彎28度，連帶左、右臀高低不平均，經物理治療師指導脊椎矯正訓練運動，所幸減少長期腳麻，腰痛的頻率。

「樂活健康診所」物理治療師黃應強說，脊椎側彎病例約8成是原發性，發生的原因不明，當出現不明腳麻、腰痛或體態不平衡時 ，就應接受脊椎側彎檢測 ，及早矯正。尤其青少年如果未及早進行專業矯正，很容易在發育過程加快脊椎側彎的角度。

他表示，目前在國際上已證實，脊椎側彎可透過施羅特運動（Schroth）及西班牙巴賽隆納訓練運動系統（BSPTS），達到矯正效果。BSPTS訓練運動在家就可以練習，以改善脊椎側彎、肺活量、外觀體態及腰痛。

以側彎右凸者為例，首先可採跪姿延伸，左手延伸，臀部往後移，氣吸在左側胸口，吸氣、吐氣為一次，每回50次。接著採坐姿，椅子坐一半，吐氣，氣吸在左側胸部。左膝往下壓，雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移。