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人工髖關節再升級 新一代維他命墊片可抗磨損

王昭月
加維他命E的墊片（左）可抗磨損，3D列印的髖臼杯可與骨頭緊密結合。（記者王昭月／攝影）
加維他命E的墊片（左）可抗磨損，3D列印的髖臼杯可與骨頭緊密結合。（記者王昭月／攝影）

民眾因為退化性關節炎、股骨頭壞死、股骨頸骨折等原因，須置換人工髖關節，但手術後會有用久磨損、脫臼或鬆脫的困擾。此外，醫界更發現，需置換的年齡層有年輕化趨勢。

台灣醫界於兩年多前導入摻加維他命E的耐磨墊片，可抗氧化，防止脆化，延長使用年限，此外利用3D列印的髖臼杯可模擬真實骨骼，減少鬆脫，讓人工髖關節置換的品質更加升級。

台灣高雄市立大同醫院骨科主任陳崇桓說，有病患怕太早置換人工關節，使用年限一到又要再動刀，因而忍痛拖延，其實病情拖久，反而更磨損骨頭。此外有患者因一側髖關節疼痛，改用另一側支撐，結果不敢多用的患肢萎縮，常用的負重過度，最後變成兩側髖關節都要置換，門診裡約五成患者就屬此類。

屏東寶建醫院院長李炫昇說，過去採傳統手術置換人工髖關節，至少要切開約15公分的傷口，現在微創手術傷口小、能減少韌帶及肌肉組織的破壞，且台灣醫術精進，感染率僅千分之一，成功率達99%。近年在材料上更引進加入維他命E的墊片可防脆化，磨耗率比傳統塑膠墊片降低二十分之一，加上輕薄強韌，可以放入越大顆的股骨，減少脫臼。

李炫昇也表示，換人工髖關節，除考慮材質，也要考量人工關節與自身骨頭的密合度，其中髖臼杯是穩固人工關節的關鍵。目前3D列印的鈦合金髖臼杯，表面孔徑可幫骨細胞生長，讓髖舉杯與骨骼緊密結合，更不易鬆脫。

台灣2020年引進超耐磨抗氧化維他命E墊片後，有位香港婦人跨海求醫。她說，這名李女士雙側骰骨頭壞死，劇烈疼痛，排公保手術要等到2030年，如果自費換兩側髖關節，約需花7.4萬美元；後來透過友人介紹赴台求治，微創手術加上維他命E墊片全部費用約1.8萬美元，且預後良好。

另名68歲婦女曾做過左側人工髖關節置換，但後來髖臼杯鬆脫，她怕再開刀，長期忍痛，且靠右腳支撐，久了之後變長短腳。後來他先替林女士置換掉右側的髖關節，再將右側股骨頭移至左側，再搭配3D列印髖臼杯讓骨細胞深入生長，現在已能邁步行走。

現行人工髖節微創術，術後傷口小，恢復快。（記者王昭月／攝影）
現行人工髖節微創術，術後傷口小，恢復快。（記者王昭月／攝影）

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