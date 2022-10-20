我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

「汗斑」會傳染？皮膚科醫師教如何避免復發

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

潮濕悶熱的天氣造成的「汗斑」問題，雖然不是嚴重的皮膚疾病，卻會在皮膚表面產生深、淺色斑塊，影響外觀與日常社交活動，成為不少人的困擾。有鑑於此，食品藥物管理署特別邀請皮膚科胡怡萱醫師，教大家如何對抗汗斑，以及正確使用汗斑藥物來改善皮膚問題。

汗斑是感染造成 真菌引起皮膚炎

胡怡萱醫師表示，汗斑是一種皮膚感染的疾病，又被稱為「變色糠疹」，致病原因是皮屑芽孢菌（馬拉色菌，Malassezia）在皮膚上增生。而這種真菌平常就存在人體皮膚上，當皮膚狀況適合皮屑芽孢菌大量增長時，就會造成汗斑症狀

汗斑較容易出現在出油、出汗多的地方，因此常見於前胸、後背部位，少數會延伸到後頸、手臂；由於皮屑芽孢菌在皮膚增生時，會影響皮膚的黑色素，因此可能會出現不規則形狀的咖啡色或白色斑塊，並可能有輕微脫皮、粗糙現象。

單方抗黴菌藥膏 治療效果更佳

在治療汗斑問題上，胡怡萱醫師說明，目前治療汗斑藥物以抗黴菌藥膏為主，其中，以azole類成分藥物比較有效，例如clotrimazole、ketoconazole、Sertaconazole等成分。若是嚴重的患者也可能額外使用口服藥。

胡怡萱醫師指出，一般民眾自行購買的皮膚藥膏多為複方劑型，可能同時含有2-3種藥物成分，若含有類固醇成分，擦久了反而會使皮膚變得更為脆弱。由於汗斑致病原因來自於皮屑芽孢菌增生，建議直接使用抗黴菌的單方藥膏治療，是比較理想的選擇。

要提醒的是，如果要到痊癒，擦藥需維持一段時間，不要因為不癢或不適感消除就擅自停藥，應由醫師評估治療是否完成、並予以停藥。

保持乾爽遠離汗斑 正確用藥速解決

胡怡萱醫師指出，汗斑較少因為直接接觸而傳染，但如果皮膚處於常流汗、較悶熱的情況下，就有被他人傳染的可能。

食藥署也提醒民眾，日常生活中若要改善汗斑問題，或避免汗斑復發，就要避免皮膚持續在出汗濕熱的狀態。當皮膚流汗時，應儘速用濕毛巾將汗水擦去，或至少把汗擦乾，不要讓汗水留在皮膚上，若衣服被汗水浸濕時，也要儘快更換衣物。

【延伸閱讀】

夏天一到就開始長汗斑？　皮膚醫解析「治療守則」

天熱會造成汗斑、白斑、蕁麻疹？　皮膚科破解迷思

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55462

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

咖啡

上一則

離食道癌遠一點 專家籲：要避免3類東西

下一則

電腦斷層揪出第1期肺癌 術後3天就能出院

延伸閱讀

吃百憂解抗憂鬱不成 美國男子皮膚變黑、眼紅腫

吃百憂解抗憂鬱不成 美國男子皮膚變黑、眼紅腫
中年婦黑影幢幢看不清 竟是「腦下垂體瘤」作祟

中年婦黑影幢幢看不清 竟是「腦下垂體瘤」作祟
趕走乾皺 護手霜保養2祕訣效果佳

趕走乾皺 護手霜保養2祕訣效果佳
更年期火山族、熊貓族、暴龍族 也能平穩活躍

更年期火山族、熊貓族、暴龍族 也能平穩活躍

熱門新聞

女子連續23天忘記拔隱形眼鏡，醫師幫忙取出時鏡片都因久放變色。(取材自Instagram@california_eye_associates)

老是忘記拔…加州女連戴23片隱形眼鏡 取出「全變綠色」

2022-10-12 23:29
一項已發表的大型新研究指出，50歲及以上者每晚若睡不到5小時，與睡超過5小時的人相比，隨著年紀增長而患有多種慢性疾病的風險更大。(美聯社)

每晚睡不足5小時者當心 研究：罹慢性病風險高至少30%

2022-10-19 02:54
圖為華格林藥局出售的助聽器。(Getty Images)

即日起購買助聽器「免處方」 連鎖藥局、網路都能買

2022-10-17 21:35
二林基督教教醫院醫護人員要長者跟著做起立、坐下的動作，測試身體靈活度。（記者簡慧珍／攝影）

八旬翁怨每天運動仍骨鬆骨折 醫：問題早已埋下

2022-10-13 05:29
郭志東表示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」（示意圖）。（本報資料照片）

每天小酌有益健康？ 醫師打臉：風險遠超過「可能的好處」

2022-10-16 04:59
（圖：健康醫療網提供）

減重不能只靠意志力？這「兩件事」才是關鍵

2022-10-18 00:30

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」