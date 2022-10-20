「汗斑」會傳染？皮膚科醫師教如何避免復發

（圖：健康醫療網提供）

潮濕悶熱的天氣造成的「汗斑」問題，雖然不是嚴重的皮膚疾病，卻會在皮膚表面產生深、淺色斑塊，影響外觀與日常社交活動，成為不少人的困擾。有鑑於此，食品藥物管理署特別邀請皮膚科胡怡萱醫師，教大家如何對抗汗斑，以及正確使用汗斑藥物來改善皮膚問題。

汗斑是感染造成 真菌引起皮膚炎

胡怡萱醫師表示，汗斑是一種皮膚感染的疾病，又被稱為「變色糠疹」，致病原因是皮屑芽孢菌（馬拉色菌，Malassezia）在皮膚上增生。而這種真菌平常就存在人體皮膚上，當皮膚狀況適合皮屑芽孢菌大量增長時，就會造成汗斑症狀

汗斑較容易出現在出油、出汗多的地方，因此常見於前胸、後背部位，少數會延伸到後頸、手臂；由於皮屑芽孢菌在皮膚增生時，會影響皮膚的黑色素，因此可能會出現不規則形狀的咖啡 色或白色斑塊，並可能有輕微脫皮、粗糙現象。

單方抗黴菌藥膏 治療效果更佳

在治療汗斑問題上，胡怡萱醫師說明，目前治療汗斑藥物以抗黴菌藥膏為主，其中，以azole類成分藥物比較有效，例如clotrimazole、ketoconazole、Sertaconazole等成分。若是嚴重的患者也可能額外使用口服藥。

胡怡萱醫師指出，一般民眾自行購買的皮膚藥膏多為複方劑型，可能同時含有2-3種藥物成分，若含有類固醇成分，擦久了反而會使皮膚變得更為脆弱。由於汗斑致病原因來自於皮屑芽孢菌增生，建議直接使用抗黴菌的單方藥膏治療，是比較理想的選擇。

要提醒的是，如果要到痊癒，擦藥需維持一段時間，不要因為不癢或不適感消除就擅自停藥，應由醫師評估治療是否完成、並予以停藥。

保持乾爽遠離汗斑 正確用藥速解決

胡怡萱醫師指出，汗斑較少因為直接接觸而傳染，但如果皮膚處於常流汗、較悶熱的情況下，就有被他人傳染的可能。

食藥署也提醒民眾，日常生活中若要改善汗斑問題，或避免汗斑復發，就要避免皮膚持續在出汗濕熱的狀態。當皮膚流汗時，應儘速用濕毛巾將汗水擦去，或至少把汗擦乾，不要讓汗水留在皮膚上，若衣服被汗水浸濕時，也要儘快更換衣物。

【延伸閱讀】

夏天一到就開始長汗斑？ 皮膚醫解析「治療守則」

天熱會造成汗斑、白斑、蕁麻疹？ 皮膚科破解迷思

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55462

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw