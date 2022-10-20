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鼻竇炎太頑固 手術後靠草本洗鼻改善

黃寅
草本洗鼻療法是利用具有抗發炎的天然草本液，經由洗鼻的方式清除鼻腔的黏稠的分泌物。（圖：大里仁愛醫院提供）
草本洗鼻療法是利用具有抗發炎的天然草本液，經由洗鼻的方式清除鼻腔的黏稠的分泌物。（圖：大里仁愛醫院提供）

一名46歲男性因鼻竇炎症狀嚴重影響生活品質，雖然已接受過鼻竇炎手術，但仍持續受症狀困擾，除了早晚覺得鼻腔有黏稠的分泌物，且不時會覺得有鼻水倒流在鼻腔後端甚至咽喉部，夜晚睡覺時會鼻塞，甚至會不時夜咳，非常不舒服。經醫師予以「草本洗鼻教學」，症狀受到穩定的控制，已經很少再發作了。

服用抗組織胺 分泌物更黏

台灣大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤說，患者日前得到新冠肺炎後，症狀更加明顯並持續，經過許多醫院檢查與治療後都建議考慮再次手術，但患者擔心術後再度復發，心理與生理都承受極大的壓力。

經內視鏡檢查發現，患者的鼻腔雖接受過手術，但是黏稠的分泌物仍會持續從發炎的鼻竇流出，附著在鼻腔及咽喉處，非常黏稠。這種鼻腔的狀態服用抗組織胺效果有限，且分泌物也會更加黏稠，更無法排除。

沖洗味道清香 咽喉變乾爽

他說，患者在門診接受草本洗鼻教學後，覺得草本洗鼻味道清香，口感甘甜，洗完非常舒服，因此持續使用兩周；原本黏稠的分泌物逐漸轉為清淡並能隨著洗鼻液流出，鼻腔漸漸沒有黏稠分泌物，咽喉也變得乾爽，回診時內視鏡檢查也發現鼻腔鼻竇與咽喉的狀態改善很多，生活品質已經大幅度改善，並每晚持續使用草本洗鼻清潔保健鼻腔。

張耕閤說，許多鼻竇炎患者就算接受手術，症狀仍持續，原因是鼻腔黏膜仍處於發炎的狀態。發炎會造成黏膜的分泌物變得黏稠，鼻腔黏膜纖毛要排除這些分泌物變得困難，因此不時會造成分泌物在鼻竇累積，甚至引發細菌感染，造成頑固性鼻竇炎。藥物對於治療這種頑固性鼻竇炎的效果有限，因為抗組織胺會讓鼻腔分泌物更加的黏稠，更無法排出，因此患者常常需要反覆使用抗生素甚至加上類固醇來治療。

殘留液續作用 減少復發率

草本洗鼻療法是利用具有抗發炎的天然草本液，經由洗鼻的方式清除鼻腔的黏稠的分泌物，其殘留的草本液能持續作用，淡化分泌物，逐漸改善鼻腔黏膜的發炎狀態，讓鼻腔與鼻竇逐漸回復穩定，並能持續保健鼻腔減少鼻竇炎的復發。

手術 新冠肺炎

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