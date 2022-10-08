產後大出血 不到30歲就停經了 原來是得這病

(取材自健康醫療網)

一位40多歲女性，因為最近越來越嚴重的頭暈與全身無力，前來新陳代謝科看診。經多方面詢問，她自述20多年前自然產後，因出血量很大，但緊急處理後，住院幾天便緩解，之後月經不太規則，20多歲就停經了，經抽血檢查後，她被診斷為「席恩氏症候群」（Sheehan Syndrome）。

臺北市立聯合醫院陽明院區內分泌及新陳代謝科醫師潘筱芳說明，「席恩氏症候群」是一種產後出血的併發症 ，造成腦下垂體壞死而引起的腦下垂體功能減退的疾病。

潘筱芳說，腦下垂體激素的缺乏會導致各種症狀，嚴重程度可以從缺乏乳汁分泌和非特異性症狀（如疲勞）到嚴重的腎上腺危機都有可能。除了不能餵母乳外，很多症狀不會立刻顯現，而是在分娩幾年後漸漸變得明顯，但在極少數情況下也有急性呈現缺乏症狀者。亦有少數例外的是，即使沒有明顯出血，也可能在產後立即發生腦下垂體梗塞；其他腦下垂體激素的減少的症狀包括：疲勞、沒有月經、陰毛和腋毛脫落、及低血壓 。

須以激素替代療法 對抗骨質流失

席恩氏症候群的治療方法以激素替代療法為主。這些激素必須至少服用到正常停經年齡。甲狀腺和腎上腺激素則是必須永久補足。

潘筱芳表示，早期診斷和早其治療的預後非常好。患有席恩氏症候群有高風險發展出因性腺功能減退症相關的骨質疏鬆症，這些女性必須使用激素替代療法以對抗骨質流失，例如：口服避孕藥和透皮貼劑均已被證明可用於此目的。

產後內分泌異常 應及早檢查及治療

席恩氏症候群是無法預防的疾病。分娩期間的嚴重失血通常可以通過適當的醫療護理將傷害減至最低。產後發覺內分泌系統的異常，應及早做檢查，並且適當的補回生理需要的激素，以維持正常的生理機能並避免長期的身心疾病。

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資料來源：健康醫療網

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