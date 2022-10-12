洗腎病故者近5成有「心衰竭」 出現「累、喘、腫」快就醫

醫師說，心臟與腎臟兩者的關係密切，心臟疾病因供應腎臟的血液不足會導致腎臟病變，腎臟疾病也會因體液與電解質不平衡使得心臟負擔增加，稱為「心腎症候群」。（Getty Images）

現代人飲食西化、長時間久坐且沒有規律運動等習慣，造成心臟疾病的盛行率愈來愈高，若再加上不良嗜好如抽菸、酗酒、熬夜等，更可能導致心臟衰竭風險增加。

財團法人中華民國心臟基金會趙庭興副執行長說，心臟衰竭的病友是由於心臟結構或功能異常而導致，一旦發生心臟衰竭，約5成病友會罹患慢性腎臟病，若是心臟衰竭合併末期腎衰竭者，則有6成以上病友1年內死亡，由此可知，心臟或腎臟只要其中一方發生病變，即會影響另一器官。趙庭興呼籲透析病友可透過雙向轉診方式，及早發現心臟問題，及早介入治療，遠離心臟衰竭威脅。

台灣敏盛醫療體系陳文鍾總院長表示，心臟疾病包含先天性心臟病 、心肌梗塞、高血壓 心臟病等，而心臟衰竭是所有心血管疾病演變的最後階段，因此致死率最高。陳文鍾表示，各年齡層都應重視自己的心臟健康，若有「累、喘、腫」三大症狀，應盡快至心臟內科做檢查，透過「心臟超音波」檢查心臟腔室、瓣膜等結構狀態，評估心臟收縮及舒張功能，以及「血液檢查」用以監測BNP、NT-proBNP或Troponin的濃度，進一步診斷是否罹患心臟衰竭。

此外，根據2022年美國心臟衰竭治療指引說明，及早發現並給予適當的介入是治療心臟衰竭的關鍵，且心臟衰竭是一種會影響全身器官的疾病，症狀表現也十分多元，其中，又以心腎症候群的惡性循環對病友的影響更為劇烈。

台北榮民總醫院腎臟科黎思源醫師說，心臟與腎臟兩者的關係相當密切，心臟疾病因供應腎臟的血液不足會導致腎臟病變，腎臟疾病也會因體液與電解質不平衡使得心臟負擔增加，稱為「心腎症候群（Cardiorenal Syndrome, CRS）」，而大多數的透析病友對心腎症候群並不熟悉，容易輕忽心臟衰竭共病的嚴重性。根據「2020台灣腎病年報3」資料顯示，新發透析病友中，三年內新發生併發症 比率前三高分別是缺血性心臟病（21.3%）、消化性潰瘍（19.5%）及心臟衰竭（19.3%），且每年透析死亡者中近5成伴隨心臟衰竭，透析病友不可不慎。

黎思源醫師也分享一名透析病友合併心臟衰竭案例，現年52歲的陳先生接受腹膜透析已長達6年，3年前開始出現走路和爬樓梯會喘，有時甚至才走幾步路就喘不過氣，回診時趕緊將病友轉介至心臟內科做檢查，最後診斷出陳先生除了心臟瓣膜問題外也確診罹患心臟衰竭，不僅活動力越來越差，也漸漸無法正常上班，一年下來心力交瘁。所幸，在與醫師及家人評估後進行手術，後續再用藥控制心臟衰竭，疲累和喘症狀已改善許多，現階段每個月固定回診追蹤即可，也順利重返職場。

黎思源醫師提醒透析病友，面對併發症不用過於擔心，只要積極配合治療，都有機會改善病況，此外，血壓高可能會引起腎臟疾病與心臟疾病，一旦高血壓合併腎臟疾病則容易引發心臟衰竭，且預後通常不佳，因此，透析病友應積極控制血壓。

目前心臟衰竭已有多種治療可選擇，趙庭興副執行長表示，也有可以改善心臟結構，從根本協助病友保有良好心臟功能的藥物，因此，建議心衰竭病友可與醫師討論適當治療方式。除了藥物外，病友也應同時進行低鈉飲食、監控每日尿量及體重變化，醫師會依據每位病友的情況，提供不同治療方式。（健康醫療網提供，https://healthnews.com.tw/）