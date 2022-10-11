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婦糖尿病20年險失明 求醫逆轉人生 醫曝控血糖3妙招

趙容萱
醫師徐盛邦說，糖尿病女患者經調整藥物及胰島素施打次數，半年後糖尿血色素降到7.6，血糖獲控制。（圖：長安醫院提供）
醫師徐盛邦說，糖尿病女患者經調整藥物及胰島素施打次數，半年後糖尿血色素降到7.6，血糖獲控制。（圖：長安醫院提供）

台中市一名60多歲婦人罹糖尿病近20年，沒按時服藥，3年前出現嚴重的腎臟病變，且有失明風險，經向醫師徐盛邦求診，經調整藥物及胰島素施打次數後，規律回診用藥，半年後，糖尿血色素由12.2降到7.6，血糖獲控制，讓她有信心地說：「下次一定讓醫生看到6開頭的糖化色血素。」

台灣台中長安醫院新陳代謝科醫師徐盛邦分享，很多糖尿病患者對控制血糖有錯誤的想法，其實控制血糖有三妙招，第一，是血糖控制愈早愈好；第二，是不要汙名化藥物，真正傷腎的是高血糖；第三，胰島素是幫助控糖的好工具。

這名女病患表示，她在45歲被診斷有糖尿病，因工作很忙就沒有按時服藥，三年前發現小便泡泡怎麼那麼多，看東西也愈發模糊，才發現是血糖控制不佳。一年前接受口服藥物，並且一天施打一次長效型胰島素，但視力變得更差，腳愈來愈腫了，感到非常灰心。

徐盛邦說，女病患就診時，糖化血色素12.2(理想為7以下)，慢性腎衰竭合併嚴重蛋白尿，視網膜也被診斷出玻璃體出血，有失明的風險。經向女患者解釋病程和血糖控制的重要性，調整藥物及胰島素施打次數後，女患者在家人及衛教師的鼓勵關心下，規律回診用藥，六個月後成功控制糖尿血色素下降到7.6。

徐盛邦說，很多患者對血糖控制有錯誤觀念，其實血糖控制的重點是愈早愈好，可以避免併發症，保護剩餘寶貴的器官功能；也有患者誤以為會洗腎是藥吃得太多、胰島素打得太多，其實傷腎的是高血糖；很多患者誤以為打胰島素會成癮，其實胰島素是幫助控糖的好工具，不會有成癮的問題。

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