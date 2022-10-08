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AI揪出大腸癌病灶 偵測率達96%

邱宜君
罹患大腸癌初期，內視鏡可完整切除腫瘤。(Getty Images)
罹患大腸癌初期，內視鏡可完整切除腫瘤。(Getty Images)

台灣每年執行40萬人次大腸鏡檢查，但人眼難免會因為疲勞或經驗差異，錯過殲滅癌變的機會。台大醫院、國泰醫院、雲象科技三方合作開發「大腸鏡即時AI息肉偵測技術」，可將偵測率提升至96%，扁平或凹陷等罕見病灶都能辨識。台大醫院及國泰醫院可望率先應用於健檢服務，另有五家醫院以此技術進行臨床試驗前瞻計畫。

台灣大腸癌篩檢計畫主持人、台大醫院健康管理中心暨綜合診療部主任邱瀚模表示，50歲以上成年人中，每千人約二到三人有大腸癌，大部分都沒有症狀。要靠大腸鏡找出癌前病變，以減少大腸癌發生及死亡。

國泰醫院消化內科主任洪志聖表示，現行大腸鏡仰賴醫師肉眼觀察和臨床經驗，如果病人清腸不徹底、腸道彎曲，會導致病灶不易判讀。台大醫院和國泰醫院聯手提供五年大腸鏡檢查影片，包括各種罕見病灶，精選超過20萬張影像去訓練AI，達成偵測準確率96%的成績。

「腺瘤偵測率每增加1%，病人罹癌率可降低3%，死亡率可降低5%。」邱瀚模表示，臨床證實，腺瘤偵測率是「大腸鏡的生命線」，如果醫院的腺瘤偵測率低於15%，病人日後發生大腸癌的機會增為2.4倍，增加了140%風險，如果大腸癌檢查範圍沒有到達盲腸，發生大腸癌風險也會增加75%，顯示「腺瘤偵測率」和「盲腸到達率」是影響大腸癌防治成果的重要因素。

邱瀚模說，台灣醫師回報盲腸到達率為98%，但據國外研究，即便是經驗豐富的醫師，對於5毫米以下的腺瘤，還是有23%遺漏率，因此，透過AI技術的輔助，將偵測率提高到96%，甚至能瞬間鎖定凹陷、扁平等高度惡性卻容易被遺漏的病灶，可望幫助醫師精益求精，達成將大腸癌發生率降低到趨近於「零」的心願。

台大醫院和國泰醫院的健檢中心，打算在近期導入這項技術。台大醫院院長吳明賢說，台大醫院正與台大癌醫、輔大醫院、彰基、新光醫院進行跨院隨機分派臨床試驗前瞻計畫，希望這項技術能「打進世界盃」。

AI 世界盃 篩檢

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