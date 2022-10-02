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咳嗽喉嚨癢不是新冠 小心「蕎麥過敏症」嚴重恐休克

聯合新聞網／即時報導
有些人食用蕎麥麵後恐引發「蕎麥過敏症」。示意圖。（取材自ingimage）
有些人食用蕎麥麵後恐引發「蕎麥過敏症」。示意圖。（取材自ingimage）

蕎麥麵不管是香味或口感，都讓來到日本觀光客為之驚豔。但有些人食用後卻可能引發「蕎麥過敏症」，輕者導致過敏喉嚨癢，嚴重者可能引發急性氣喘發作或過敏性休克，民眾需特別注意過敏原。

有網友分享，近期因為迷上吃蕎麥麵，甚至照三餐作為主食，結果吃了1個多月後，每天喉嚨很癢又一直咳嗽，但並無其它感冒症狀，用過新冠（Covid-19）快篩，也都是陰性，後來才發現是「蕎麥過敏」，因此呼籲網友要多注意。

日本線上旅遊觀光雜誌《MATCHA》文章說明，蕎麥原是維他命B2及膳食纖維豐富的健康食品，但是蕎麥粉中所含有的蛋白質卻有可能引起過敏。

其症狀包括：下肚10分鐘之內就會發生嘴巴疼痛感、嘴唇浮腫、喉嚨癢，後續可能發生肚子痛、想吐及拉肚子等症狀，更嚴重的話皮膚會出現疹狀至休克的情形。若蕎麥麵塞進口中時就感到有異的民眾，要立即從口中吐出，並飲用大量的水，持續觀察、注意身體反應。

台北馬偕紀念醫院小兒過敏免疫科程潔菡、徐世達醫師指出，蕎麥過敏可以在各種不同的狀況下發生，即使是很少食用蕎麥，都有可能發生。記載蕎麥過敏的病例並不常見，但在已經致敏化的病人，可能會產生厲害的反應，像是急性氣喘發作或是過敏性休克。

常見急性過敏原

●環境類

塵、黴菌、寵物毛屑、花粉

●食物類

蛋奶類：雞蛋、牛奶等

海鮮類：蝦、蟹、花枝、鱈魚、墨魚等

蔬果類：芒果、鳳梨、奇異果等

堅果類：花生、杏仁等

五穀類：燕麥、薏仁等

調味料：味精、高湯等

註：如有過敏體質，食用以上食物前要注意。

網友紛紛表示，「原來還有這一回事」、「好扯，但還好你沒事」、「蕎麥過敏嚴重的話是可以讓人上天堂的，你很幸運，不是那種一吃就差點窒息死掉的那種過敏患者」、「記得有一集柯南，兇手就是用受害者蕎麥過敏這一點殺人」。

過敏 觀光 日本

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