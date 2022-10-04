我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

7旬老婦上腹不適 照胃鏡揪出早期胃癌

記者胡蓬生
高浩偉醫師指出，透過胃鏡檢查發現病人的胃體有一處約2公分的黏膜異常。(圖：衛福部苗栗醫院提供)
高浩偉醫師指出，透過胃鏡檢查發現病人的胃體有一處約2公分的黏膜異常。(圖：衛福部苗栗醫院提供)

一名71歲老婦因上腹不適到門診檢查，肝膽腸胃科醫師以胃鏡檢查，發現她罹患早期胃癌，轉介一般外科醫師接手治療，為她進行次全胃切除及淋巴清除手術，術後已恢復出院，病理報告為第一期早期胃癌，門診追蹤即可，無需後續化療。

台灣苗栗醫院腸胃肝膽科醫師陳世源指出，病患看診時原本表示只是輕微的胃部脹氣，平常沒有會影響健康的不良嗜好，認為只要吃藥治療就好，經醫師說明後，也才願意鼓起勇氣接受胃鏡檢查。

胃鏡發現老婦胃體有處約兩公分的黏膜異常，配合特殊的窄頻影像系統評估後，醫師懷疑該處黏膜異常可能是癌症，經切片證實確為胃癌，且分類為惡性程度較高的戒指狀細胞癌，另外也發現病患有胃幽門螺旋桿菌感染，推測是造成癌症原因之一。

苗栗醫院一般外科醫師高浩偉表示，胃癌早期候症狀並不明顯，大多是上腹不適，因此難以跟一般胃部疾病區分，造成胃癌早期診斷較困難。另外，早期胃癌在胃鏡上的特徵也不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或破損，此時需要仰賴腸胃科醫師的經驗及特別影像系統輔助判斷，才能抓出病灶。

一旦發現是早期胃癌，治療方式主要以切除為主，包括手術切除或內視鏡切除，需經醫師判斷最適合的治療方針，才會有較好的預後。

由於胃癌初期症狀不明顯，建議民眾應了解自己是否有胃癌危險因子，包含男性、年紀超過50歲、抽菸喝酒、肥胖、接受過胃部手術、有胃癌家族史或有胃部疾病（胃炎、胃瘜肉、上皮化生、胃潰瘍或幽門桿菌感染）。另外，煙燻、燒烤及醃漬食物也是可能造成胃癌的風險之一，因此日、韓都是胃癌發生率較高的國家。

高浩偉提醒，若有腹部不適症狀持續過久沒改善，或50歲以上有胃癌危險因子，應積極接受檢查，不要因害怕檢查延誤病情及治療時機。

醫師表示，早期胃癌在胃鏡上的特徵不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或...
醫師表示，早期胃癌在胃鏡上的特徵不一定是胃潰瘍型態，有時只是輕微凸起、黏膜異常或破損。(圖：衛福部苗栗醫院提供)

手術 癌症 肥胖

上一則

「秋分」到了 中醫推7種白色食物 滋陰補氣還能減肥排濕

下一則

洗澡水太熱不好 日本醫師羅列「9大NG健康常識」

延伸閱讀

倒嗓注射類固醇 醫師：須閉口48小時不說話

倒嗓注射類固醇 醫師：須閉口48小時不說話
飯後腹痛誤為胃潰瘍吃胃藥沒用 就醫才發現膽管結石

飯後腹痛誤為胃潰瘍吃胃藥沒用 就醫才發現膽管結石
7旬老婦上腹不適 鼓起勇氣照胃鏡揪出早期胃癌

7旬老婦上腹不適 鼓起勇氣照胃鏡揪出早期胃癌
壓力大、胃痛：請用「幸福胃的素」

壓力大、胃痛：請用「幸福胃的素」

熱門新聞

騎腳踏車運動可加強腿部肌力，鍛練肌力。（記者簡慧珍／攝影）

兩件事沒做到 七旬婦長期吃保健食品跌倒仍骨折

2022-09-29 05:38
「超人操」，採站姿，雙手向上伸展，同時雙腳踮起腳尖，引體向上。雙手擺放向下，雙腳屈膝微蹲，雙手往後擺放，每回10下。（記者王昭月／翻攝）

肌力流失恐有失能風險 練這3招對抗肌少症

2022-09-29 04:50
圖片來源 ／健康醫療網

增肌提升免疫力 醫師教40歲後養肌2關鍵

2022-10-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

夜多尿是攝護腺惹禍？正常老化？醫揭「夜尿症」迷思

2022-09-30 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

常常胃痛怎麼了？醫教分辨「胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流」

2022-09-30 01:45
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗去年推出不久後，全美各地的女性開始在社群媒體PO出她們切身經歷的奇怪副作用：經期大亂。如今有新的研究報告證實，這類傳聞有事實根據。（本報資料照片）

研究：COVID-19疫苗確實可能讓女性經期大亂

2022-09-28 14:26

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票