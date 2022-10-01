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5歲童腹痛 肚子藏罕見巨大腸系膜囊腫

胡蓬生
張姓男童經斷層掃描發現腹中有個巨大囊腫（紅圈處）。（圖：台灣大千綜合醫院提供）
張姓男童經斷層掃描發現腹中有個巨大囊腫（紅圈處）。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

5歲張姓男童凌晨突然肚子疼痛、哭鬧不休，家人緊急送急診，經超音波及電腦斷層檢查，發現他的腹部有個巨大囊腫並出現腹膜炎，緊急動手術，術後證實這個囊腫是罕見的巨大腸系膜囊腫合併扭結、壞死狀況，呈現嚴重腹膜炎，雖然囊腫大到12公分，但醫師仍可透過腹腔鏡微創手術切除，術後恢復良好。

台灣苗栗大千綜合醫院外科部主任及小兒外科醫師馮啟彥表示，腸系膜囊腫多是因先天性畸形或異位的淋巴管組織發展而成，少部分為腹部外傷、淋巴管炎性梗阻或侷限性淋巴結退化造成。

馮啟彥主任表示男童年紀小，囊腫卻如此大的情形相當罕見。（圖：台灣大千綜合醫院提供...
馮啟彥主任表示男童年紀小，囊腫卻如此大的情形相當罕見。（圖：台灣大千綜合醫院提供）

馮啟彥指出，腸系膜囊腫會隨著時間慢慢變大，多數在成年時才偶爾出現症狀被發現，像張姓男童年紀小，囊腫卻如此巨大的案例實屬罕見，推測可能初期男童腹中的囊腫沒有這麼大，但發生囊腫扭結，導致血流無法順利流出，不停地充血下造成囊腫快速增大、壓迫腹部。

由於腸系膜囊腫生長緩慢，初期不會有明顯症狀，通常是當囊腫增大到一定程度，造成囊內出血或感染時，才會出現腹脹、腹痛及嘔吐等症狀，如果沒有及時就醫治療，可能導致囊腫感染出血、腸扭轉，甚至引起急性腹膜炎而危害生命，因此千萬不可輕忽。

馮啟彥提醒，年紀小的孩童生病時的臨床症狀，不如大人表現明確，多數以哭鬧不休來表達，因此照顧者需多加留意，才能及時為孩子找出病痛原因。

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