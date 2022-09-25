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至親接連過世 六旬婦真的「心碎」瀕死

簡慧珍
生活中忽有重大壓力，要留意心臟疾病。圖為示意圖。（記者簡慧珍／攝影）
生活中忽有重大壓力，要留意心臟疾病。圖為示意圖。（記者簡慧珍／攝影）

一名64歲邱姓婦女晚上在浴室昏倒，送醫到院前已無呼吸和心跳，經急救恢復生命徵象後進一步檢查，居然罹患「心碎症候群」；她幽幽地告訴醫護，最近三個月內獨子和雙親相繼離世，難過到心痛、喘不過氣，在浴室忽然無意識。

常見停經婦女 嚴重就像猝死

台灣衛福部彰化醫院急診室副主任郭書顯表示，心碎症候群患者約九成是婦女，尤其常見於停經後婦女，症狀通常是胸痛（占75%），其次是呼吸喘（50%）和頭暈（25%），也可能全身無力或昏倒，很少發生像邱婦突然中止呼吸及心跳的猝死形態。

邱婦半個月前半夜在家中浴室昏倒，意識不清，家人聯絡救護車，救護人員到場時，她已無呼吸和心跳，救護員立即做CPR（心肺復甦術）和送醫，到達衛福部彰化醫院急診部，醫護接手施予救命術、建立呼吸道、給予強心針，持續做CPR，邱婦終於恢復自主心跳。

心臟像章魚壺 堵住血流出路

邱婦恢復生命徵象後，醫師立即安排心導管檢查，心臟冠狀動脈攝影並沒看到血管阻塞，也就不是心肌梗塞，但在左心室攝影圖（Left Ventriculography），左心室收縮時的形狀看起來像是日本漁夫捕捉章魚時用的章魚壺陷阱，當下診斷為章魚壺心肌症（Takotsubo Cardiomyopathy），俗稱為「心碎症候群」。

郭書顯說，心碎症候群乍聽有一種淒美感，邱婦心臟左心室收縮時沒有往內縮，而是呈現章魚壺的形狀，這類患者往往經歷極端的情緒和壓力變化，可能是生理或心理壓力使得體內突然產生大量兒茶酚胺，增強心臟收縮力和加速心跳，但邱婦心臟無法負荷導致病變，左心室沒正常收縮，堵住血流的出路，差一點猝死。

3周漸恢復 可看精神科紓壓

邱婦住院十天後康復，郭書顯建議，民眾若無法自行減經突如其來的重大壓力，不妨尋求精神科醫師協助，心碎症候群的治療方式目前以支持性療法為主，持續治療到左心室功能恢復正常，大部分患者在症狀發生三周內左心室收縮功能會慢慢恢復，接著最好找精神和心理方面的專業幫忙紓壓。

正常人左心室收縮時會往內縮，若沒往內縮（箭頭處）像章魚壺，醫學上稱章魚壺心肌症，...
正常人左心室收縮時會往內縮，若沒往內縮（箭頭處）像章魚壺，醫學上稱章魚壺心肌症，俗稱「心碎症候群」。（圖：衛福部彰化醫院提供）

猝死 攝影 日本

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