至親接連過世 六旬婦真的「心碎」瀕死

生活中忽有重大壓力，要留意心臟疾病。圖為示意圖。（記者簡慧珍／攝影）

一名64歲邱姓婦女晚上在浴室昏倒，送醫到院前已無呼吸和心跳，經急救恢復生命徵象後進一步檢查，居然罹患「心碎症候群」；她幽幽地告訴醫護，最近三個月內獨子和雙親相繼離世，難過到心痛、喘不過氣，在浴室忽然無意識。

常見停經婦女 嚴重就像猝死

台灣衛福部彰化醫院急診室副主任郭書顯表示，心碎症候群患者約九成是婦女，尤其常見於停經後婦女，症狀通常是胸痛（占75%），其次是呼吸喘（50%）和頭暈（25%），也可能全身無力或昏倒，很少發生像邱婦突然中止呼吸及心跳的猝死形態。

邱婦半個月前半夜在家中浴室昏倒，意識不清，家人聯絡救護車，救護人員到場時，她已無呼吸和心跳，救護員立即做CPR（心肺復甦術）和送醫，到達衛福部彰化醫院急診部，醫護接手施予救命術、建立呼吸道、給予強心針，持續做CPR，邱婦終於恢復自主心跳。

心臟像章魚壺 堵住血流出路

邱婦恢復生命徵象後，醫師立即安排心導管檢查，心臟冠狀動脈攝影 並沒看到血管阻塞，也就不是心肌梗塞，但在左心室攝影圖（Left Ventriculography），左心室收縮時的形狀看起來像是日本 漁夫捕捉章魚時用的章魚壺陷阱，當下診斷為章魚壺心肌症（Takotsubo Cardiomyopathy），俗稱為「心碎症候群」。

郭書顯說，心碎症候群乍聽有一種淒美感，邱婦心臟左心室收縮時沒有往內縮，而是呈現章魚壺的形狀，這類患者往往經歷極端的情緒和壓力變化，可能是生理或心理壓力使得體內突然產生大量兒茶酚胺，增強心臟收縮力和加速心跳，但邱婦心臟無法負荷導致病變，左心室沒正常收縮，堵住血流的出路，差一點猝死。

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