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7旬翁吃了「牠」 腸胃道穿孔險喪命

賴香珊
中卷的透明骨骼若不小心吃下肚，恐會造成腸胃道穿孔。圖為示意圖。（圖：南投醫院提供）
中卷的透明骨骼若不小心吃下肚，恐會造成腸胃道穿孔。圖為示意圖。（圖：南投醫院提供）

年逾七旬的林姓老翁日前因為左下腹劇烈疼痛，被家人緊急送往醫院，經醫師透過電腦斷層掃描檢查，發現腹腔內有氣體自腸胃道漏出，醫師研判是腸胃道穿孔，若未及時處置恐影響性命，安排緊急手術，意外發現竟是「透抽」中卷惹的禍。

台灣衛福部南投醫院指出，老翁因為左下腹突然劇烈疼痛，家人嚇得急忙將他送醫，經急診醫師安排電腦斷層掃描檢查，懷疑是腸胃道穿孔，若沒即時處理恐有感染風險，引發腹膜炎、敗血症甚至休克，危及生命，因此緊急動刀救治。

南投醫院外科醫師許家榮說，經手術發現，患者的小腸遭到約3公分的透明骨骼刺穿後，破了一個小洞，腸液就從腸道中漏出來，造成廣泛性腹膜炎。評估後立刻移除異物，並修補破裂的腸子，患者術後復原狀況良好，已轉往普通病房觀察。

而林姓老翁術後得知自己的小腸遭到透明骨骼刺穿，與家人回想前幾天飲食，有食用又名中卷、真鎖管的「透抽」，推測應該是料理的時候沒有把管身的透明骨骼處理乾淨，不慎留下了一小節，且不小心吞下肚所致。

許家榮說，民眾不慎吞下異物多數是能順利排出的；但像是魚刺、雞骨頭等少部分異物因有尖銳端，常遇到民眾誤食造成身體不適來求診。醫師提醒，尤其長者、幼兒、咀嚼功能不佳者，進食的時候應細嚼慢嚥，家屬在料理及提供食物時也該協助留意，避免誤吞的意外發生。

台灣衛福部南投醫院外科醫師許家榮手術示意圖，非文中病人。（圖：南投醫院提供）
台灣衛福部南投醫院外科醫師許家榮手術示意圖，非文中病人。（圖：南投醫院提供）

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