從糞便好菌評估肝癌治療 台團隊發現新指標

台灣北榮、陽明交大團隊於全球首度發現，可以藉由糞便細菌箘相評估肝癌免疫治療效果，對於往後監測病人治療效果幫助很大。（記者沈能元／攝影）

糞便給人汙穢、骯髒的印象，讓人避之唯恐不及，但台北榮總最新研究發現，糞便中的細菌可以有效預測肝癌患者於免疫療法的治療效果，若腸道中好菌相超過3成病患，不僅免疫治療反應較佳，存活率也明顯較長。

此次研究成果為全球首度針對肝癌免疫療法與腸道細菌的研究，獲得今年歐洲肝病醫學 會年會肝癌類別的最佳研究，並已發表在國際《癌症 免疫治療期刊》。

台北榮總副院長侯明志說，許多患者可能無法接受手術、栓塞、電燒治療，免疫療法是近年治療癌症的新選擇也更加重要。

研究計畫主持人、台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔說，台灣肝癌每年新發患者約近1萬人，其中早期肝癌占4成，中晚期占6成，因此中晚期患者約3000人左右，其中約有1000至1500人需要使用免疫治療。

黃怡翔說，免疫治療是目前晚期肝癌病人最重要的治療方式，依標準治療流程，1次療程費用約18萬(台幣，下同，約5800美元)，每2至3周治療1次，兩個月後評估治療效果，但因目前缺乏有效的生物指標預測治療效果，患者常常是花了一大筆錢，約需花費70多萬元，才能知道治療是否有效，因此想藉由腸道細菌菌相了解肝癌免疫治療的效果。

黃怡翔也是陽明交大臨床醫學研究所講座教授，自2018年起領導榮陽交肝癌團隊，針對在北榮接受免疫治療的41名肝癌患者，於治療前收集糞便檢體，先與17名健康民眾的糞便檢體，進行腸道微菌叢的次世代基因定序比較分析，後續另以33名肝癌患者的檢體做分析驗證。

毛梭菌、韋榮氏菌 有助治療

經研究發現，一般肝癌患者糞便以厚壁菌門和擬桿菌門的細菌為主，但在腫瘤 惡化患者糞便中，卻有較多屬於擬桿菌門的普雷沃氏菌；相反地，對於免疫療法有良好反應的患者糞便中，以屬於厚壁菌門的毛梭菌、韋榮氏球菌占大宗，而毛梭菌豐富程度與患者糞便中的次級膽酸濃度有顯著相關。

至於，往後是否可以直接測量次級膽酸濃度，就此評估治療效果，還需要更多的研究加以證實。

研究團隊成員、北榮胃腸肝膽科主治醫師李沛璋說，當腸道中若毛梭菌、韋榮氏球菌等好菌相超過3成，就算是好菌相超過壞菌相。研究發現，當腸道中好菌相多於壞菌相時，患者治療反應率達52.6%，已超過免疫治療一般反應率約25至30%，若好菌相與壞菌相各半時，治療反應率約為20%，但若是壞菌相多於好菌相時，治療反應率為0%。

腸道好菌多 存活率提升

此外，腸道好菌相較多病患，肝腫瘤對免疫治療的存活率也明顯較佳。黃怡翔說，根據統計預測，糞便中有較多毛梭菌，但較少普雷沃氏菌的患者，存活率中位數可達22.8個月，相比免疫治療一般存活率約15至16個月較長，死亡風險更可以降低70%。

黃怡翔說，採用免疫治療患者，如果治療效果佳，就必須持續使用，目前部分研究發現，當免疫治療2年後，體內於對抗癌細胞已有記憶，經醫師評估可以停藥看看，但免疫治療一般時間仍多需持續2年。但若經糞便檢測發現，腸道壞菌相多於好菌相，也不需要放棄治療，還是可以選用標靶藥物等其他方式治療。