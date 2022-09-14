男子嘴巴破皮1 年 就醫檢查驚罹口腔癌

圖片來源 ／健康醫療網

年約50歲的王先生嘴破且長達一年多未癒，原不以為然，直到痛得難以進食到醫院檢查，經醫師診斷罹患口腔癌。王先生驚訝的說：「我的身體一向健康，沒有看過醫生，嚼檳榔這麼多年，從來都沒有怎麼樣，誰知道嘴巴破皮而已，就讓我現在過的生不如死，連家人的生活也變得很糟。」

口腔癌治療易改變外貌 心理建設需時間

台灣新竹台大分院腫瘤醫學 部李日翔主任表示，雖然不是說每個紅唇族都會罹患口腔癌，但每個人的體質與健康狀況不一樣，如果不幸罹癌，口腔癌患者的治療不僅可能導致外觀容貌上的改變，患部亦會影響吞嚥、咀嚼功能，甚至是表達能力，患者往往需要更長一段時間心理建設，重新融入社會。

另，治療過程艱辛，可能無法工作而減少經濟收入，容易造成自身及家人生、心理的負擔。

嚼檳榔依賴成癮 嚴重恐致慢性病惡化

國際癌症研究中心（IARC）已證實：檳榔會致癌 ！檳榔子除了致癌外，其中的檳榔素會作用於中樞和自律神經系統，使嚼檳榔者的心裡產生依賴而成癮，所以第一口檳榔會使人陷入且越嚼越多，不只傷害牙齒、牙周病變，增加口腔、咽等部位罹癌風險，也會干擾脂肪及葡萄糖代謝，導致或惡化高脂血症、第2型糖尿病和代謝症候群等，無形中侵蝕健康。

定期口腔篩檢 符合2年1次免費檢查者快去

李日翔主任建議，千萬不可心存僥倖，應戒除嚼食檳榔的習慣，平時留意及自我檢查口腔狀況，並定期至醫療院所進行口腔癌篩檢，才能及早發現口腔癌或癌前病變，接受適當的治療。

台灣國民健康署提供30歲(含)以上嚼檳榔或吸菸民眾及18歲以上至未滿30歲嚼檳榔(含已戒)原住民每2年1次免費口腔黏膜檢查，提醒符合資格民眾，可至醫療院所接受口腔黏膜檢查，早期發現、早期治療。

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資料來源：健康醫療網

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