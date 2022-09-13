我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

過度依賴止痛藥 恐讓頭痛加劇「緩解新解方」看這裡

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

45歲張小姐，中學時期起就開始頻繁頭痛，多年來一直苦不堪言，其媽媽在年輕時也有類似症狀，每天痛起來就像脈搏跳動，甚至還會反胃嘔吐去急診打止吐針，在生理期前更容易發作，嚴重時還痛到必須請假或推辭聚餐。多年以來其試過多種止痛藥，劑量愈吃愈重結果反而讓頭痛更嚴重。

台灣安南醫院神經內科主治醫師杜宜憲表示，張小姐狀況是為慢性偏頭痛合併「藥物過度使用頭痛」，也就是1個月中有15天在頭痛且已經持續3個月以上。經杜醫師安排看診頭痛門診並接受口服預防之藥物治療後，目前其頭痛已不再影響正常社交生活。

偏頭痛易遺傳、多為女性 影響因素多

杜宜憲醫師指出，女性在20–24歲是發病高峰期，男性則是15–19歲。偏頭痛和許多神經傳導物質有關，容易受到外在刺激因素而引起頭痛，比如飲食、天氣變化、飢餓、睡眠不足、酒精、生理期等，而且偏頭痛容易遺傳，但家人間的嚴重程度可能會不同。

治療偏頭痛 須從3大方面著手

杜宜憲醫師也說，治療偏頭痛有三大重點，也就是正確用藥、調整習慣及記錄頭痛。發作不頻繁的病人以非藥物療法為主，再輔以運動習慣培養跟調整睡眠作息，如偏頭痛時再使用專用止痛藥來治療偶發頭痛；但如頭痛頻繁又影響生活品質的病人，建議可服用預防頭痛藥物，通常數週後即有明顯改善。

值得一提的是，近來更新之藥物包含肉毒桿菌和頭痛標靶治療，患者都能尋求台灣頭痛學會所認證的醫師來進行深層評估。

服用止痛藥須謹慎 防成為頭痛幫兇

杜宜憲醫師強調，止痛藥必須要小心使用，否則真的會變成頭痛的幫兇，甚至需要住院來戒除藥物之癮，務必要透過正確方法來預防及治療頭痛，如此將能真正一免頭痛之苦，重新找回自在生活品質。

【延伸閱讀】

腦脊髓液滲漏 起身就頭痛

不只腦壓太高會痛！太低也會頭痛？　醫：嚴重恐致腦梗塞

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55071

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

上一則

新癌藥試驗出爐：效益優於化療 但未能降低死亡率

延伸閱讀

天生O型腿膝蓋痛到要吃止痛藥 截骨矯正解她痛苦又增高

天生O型腿膝蓋痛到要吃止痛藥 截骨矯正解她痛苦又增高
3歲還是咿咿呀呀？當心「泛自閉症」害語言發展受限

3歲還是咿咿呀呀？當心「泛自閉症」害語言發展受限
長輩太孤獨恐罹憂鬱、疾病惡化 3招助預防

長輩太孤獨恐罹憂鬱、疾病惡化 3招助預防
中秋應景開心吃柚子「藥」注意共食危機

中秋應景開心吃柚子「藥」注意共食危機

熱門新聞

桃園榮民之家今年中秋晚會邀請勁歌熱舞團表演，卻因舞者大膽動作引發爭議。（圖／擷取自爆廢公社公開版）

中秋晚會跳艷舞乳貼阿公 醫曝「能增加免疫力」

2022-09-11 18:19
安進生化製藥公司研發的肺癌藥Lumakras最新臨床試驗結果揭曉，對病患的效益優於化療，但無法降低死亡率。(路透)

新癌藥試驗出爐：效益優於化療 但未能降低死亡率

2022-09-12 21:00
（圖：健康醫療網提供）

嘴破以為火氣大？15年「這習慣」讓口腔癌找上門

2022-09-08 01:30
中秋節最常出現應景的食物月餅、烤肉、含糖飲料，以及應景水果柚子為4大地雷食物。(Pexels)

中秋節聰明吃 醫曝「4大地雷食物」

2022-09-09 05:17
圖片來源 ／健康醫療網

失眠不能總吃安眠藥 靠「1方法」還你一夜好眠

2022-09-10 01:30
衛福部南投醫院外科醫師許家榮手術示意圖，非文中病人。（圖／南投醫院提供）

七旬翁肚子痛到險喪命 手術揪元凶竟是「透抽」

2022-09-07 05:29

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光