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看電視能防失智？ 醫師提醒：效果不佳

楊雅棠
醫師提醒，看電視是「被動」吸收資訊，不是好的預防失智方式。（本報資料照片）
醫師提醒，看電視是「被動」吸收資訊，不是好的預防失智方式。（本報資料照片）

隨著人口老化，失智症人數逐年增加。醫師表示，失智雖無法治癒，但如能早期發現，能延緩病況惡化；另外也可透過飲食、運動等方式預防失智症的發生。

台灣新光醫院失智症中心主任劉子洋表示，對於失智症發生的原因有很多說法，確實有些研究會比較男女人數差異的原因，但針對荷爾蒙治療的研究並未看出顯著差異，因此未針對性別進行疾病預防。

台灣國泰醫院神經內科主治醫師廖品雯則表示，失智症發生的原因尚不明確，但失智症是漸進式而非突發的病症。而且雖然發生原因不明確，但許多研究仍指出，少動腦、缺乏運動、三高等血管相關問題、聽力退化、年齡、遺傳等，都是可能的危險因子。

40歲前趁早保養

而40歲後腦部就會開始退化，必須趁早養成良好的運動和飲食習慣，尤其若家中有失智症病史者，更要「超前部署」預防。

廖品雯表示，如果能養成規律的生活習慣，包括正常睡眠、規律運動、控制三高問題等，確實能夠降低罹患失智症的風險。不過針對坊間常說「打麻將」可以預防失智症的說法，廖品雯說，促進大腦活動的方式很多，每個人的興趣、個性不同，「不是只有打麻將可以預防」。

另外，維持社交、動腦的活動，主動學習新知也有助於預防失智症。但廖品雯提醒，看電視是「被動」吸收資訊，和繪畫、打電動等「主動」產出的活動不同，不是好的預防方式。

除了運動、主動吸取新知外，劉子洋也表示，研究發現採用「地中海飲食」的人較不易罹患失智症，因此普遍認為此類飲食方式有預防效果。

劉紫陽說，地中海飲食以五穀類作為主要澱粉來源，多食用新鮮蔬果，並搭配橄欖油、堅果、深海魚類等油脂和蛋白質。最後，醫師提醒，最重要的是培養並「維持」，才有預防效果。

失智 三高 蛋白質

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