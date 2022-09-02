80歲嬤被讚氣色好 檢查發現罹患「真性紅血球增生症」

病友黃太太透露常被稱讚「氣色很好」，竟是罹患真性紅血球增生症。（圖／骨髓增生性腫瘤關懷協會提供）

台灣一位80歲的黃太太過去常被稱讚「氣色很好」，但因容易疲倦、經常暈眩到站不起身、且皮膚過敏，4年前到醫院抽血檢查發現數據異常，確診為骨髓增生性腫瘤 當中的「真性紅血球增生症」，恐有更高罹患中風 、心肌梗塞機率，所幸後續透過藥物治療改善症狀，如今還能照常活動。

嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師陳志丞指出，骨髓增生性腫瘤疾病的原因，是骨髓造血幹細胞基因突變、導致骨髓造血不受控制異常增生，除了真性紅血球增生症（PV），還包括原發性血小板增生症（ET）以及原發性骨髓纖維化（MF）等。

陳志丞表示，台灣缺乏完整資料統計，若根據我國癌症登記資料顯示，骨髓增生性腫瘤病患從2015年一年新增264例，到2019年一年新增559人，五年間成長一倍，推算骨髓纖維化粗發生率為每十萬人2.37人。

陳志丞說，骨髓增生性腫瘤症狀除了容易疲倦、夜間盜汗、搔癢、發燒、體重減輕、耳鳴、頭痛、失眠，患者還可能伴隨有脾臟腫大，有些人會有腹脹、食慾不振、體重減輕。且因為血液太濃稠，患者可能因血液循環障礙，出現頭暈、視力模糊、手麻腳麻等症狀。

由於此病不常見，症狀也不具特異性，文獻顯示西方國家此類疾病患者，從出現症狀到就醫確診竟要2年時間，且超過6成患者是因為中風、流鼻血、血尿、肺栓塞等才確診。這疾病若沒有控制、定期追蹤，除有中風、心肌梗塞風險，還可能發展成續發性骨髓纖維化與急性血癌。

以黃太太罹患的真性紅血球增生症為例，臨床上將患者依血栓發生風險區分為高危險族群（年齡超過60歲或曾經有血管栓塞病史）與低危險族群。低危險族群一般採取放血治療，可降低併發症發生機會，也可能讓患者同時服用阿斯匹靈，減少血小板凝集，也可減少栓塞機會。

針對高危險族群，除了放血之外，通常會合併口服化療藥物或者是干擾素治療。不過，新型長效型干擾素所費不貲，加上需要長時間的使用，病人自費負擔大。台灣健保 署針對部分極高危險、對傳統治療效果不好的族群已提供健保給付，未來有機會改變治療狀況與疾病面貌。

黃太太起初採放血治療，但太過頻繁抽血導致體力下降，無法正常生活，但又擔心拉長放血時間，可能使血液太過濃稠，增加中風風險，當時女兒查遍網路資料，還一度要帶媽媽去歐洲打針，後來才知這藥是台灣之光，不用到歐洲打，至今使用該藥已2年時間，大幅減少暈眩問題。