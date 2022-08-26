婦長年頭暈得坐輪椅才能移動 北醫大揪出新興疾病惹禍

醫師建議透過日常的平衡復健訓練，如「進階頭眼協調運動」，伸出食指眼睛注視指尖，頭與手指反方向左右擺動，來回10到20次，可舒緩或改善頭暈。示意圖，非新聞當事人。（台北醫學大學提供）

台灣宜蘭一名75歲的女性，長年飽受頭暈困擾，偶爾會暈到失去平衡，走路險些跌倒，如果走進人多吵雜的環境中，頭暈症狀會隨之惡化，嚴重時甚至無法正常行走，連踏出一步都有困難，必須仰賴輪椅行動。她到處求診，大多被診斷是「內耳不平衡」所致，或是將問題指向「年紀」，近期她赴雙和醫院就醫，才找出真正病因「持續性姿勢–知覺性頭暈」（persistent postural-perceptual dizziness，PPPD），也是近年新興的疾病。

台北醫學 大學台北神經醫學中心神經內科醫師、雙和醫院神經內科主治醫師李薰華表示，PPPD是近年新被發現的疾病，PPPD有幾大特色，一是過去曾發生過一次的急性前庭症候群，造成急性前庭症候群的原因，可能是感冒病毒造成發炎、前庭神經發炎等；二為患者的頭暈症狀，難透過止暈藥物緩解；三是患者的平衡系統會受到環境影響，如背景聲音過大、人多等情況會受到刺激，當下的頭暈症狀會明顯惡化。

李薰華表示，根據統計，頭暈患者中約有二成屬於PPPD，而PPPD常見的共病為「焦慮症」以及「憂鬱症 」，由於PPPD是近年國際上才開始討論的疾病，許多PPPD的患者，常會被誤診為內耳不平衡、眩暈、焦慮症等，也讓疾病難以獲得妥適的治療。

李薰華表示，醫學界目前尚未找出導致PPPD的原因，僅知病因可能與大腦內的神經傳導物質有關，但仍待釐清。PPPD的治療方式，會先投以抗憂鬱症藥物，同時搭配前庭復健治療，能改善患者嚴重頭暈的情形，恢復正常生活。

李薰華表示，頭暈並不是一件小事，很多民眾會以為頭暈僅是短暫的，自認是貧血或是姿勢性低血壓等，只要休息一下就好，頭暈背後可能潛藏視力、耳前庭功能、小腦及本體感覺問題，甚至有10％的頭暈患者，背後的原因是中風 前兆或是中風。

根據雙和醫院眩暈暨平衡障礙中心的資料分析，每一年眩暈門診約6000名患者，有20%的患者檢查後發現是椎動脈狹窄等血管問題，李薰華表示，這些民眾都是中風的高危險群，正視頭暈的症狀，能及早揪出病因，並及早治療。