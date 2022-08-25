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胸部愈來愈大先別開心 有可能是「這病」惹禍

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名45歲的陳小姐，本身並無特別疾病史，因發現乳房腫塊好幾個月，且逐漸變大造成不適，平常穿戴的內衣已無法穿下，才至乳房外科門診就診。經粗針穿刺及電腦斷層檢查後確定為乳房的葉狀瘤，手術切除後，目前身體狀況穩定並定期門診追蹤。

乳房葉狀瘤 無痛性乳房腫塊

柳營奇美醫院一般及消化系外科王新富醫師表示，乳房葉狀瘤在臨床表現上，好發於40多歲的中年女性，有時類似一般的纖維腺瘤，呈現無痛性的乳房腫塊，約1到3公分左右，但有時生長迅速，可在幾個月內漲到20到30公分。

良性居多 治療以手術切除為主

葉狀瘤病理分類上分為三類，良性、惡性及邊緣型，比例上以良性居多，而判別是否為惡性，主要是以間質細胞的病理型態為主，如腫塊過度成長、細胞變異、多樣化、甚至邊緣浸潤。治療上以手術切除為主，除了移除葉狀瘤本身之外，還會切除1到2公分的正常乳房組織以達到安全距離，但如果是巨大的葉狀瘤已佔據了整個乳房組織，則會實行全乳切除手術。

手術切除復發率低 仍需定期追蹤

通常惡性葉狀瘤本身，不常以腋下淋巴結轉移，因此不需常規的施行腋下淋巴結廓清術。而良性的葉狀瘤切除後，預後相當良好，復發率也不高，但手術後仍需定期追蹤，因為有時會以惡性葉狀瘤的型態復發。

另外，惡性葉狀瘤轉移機率較低，跟一般乳癌的治療方法並不相同，以廣泛性切除為主，手術後不需再加上荷爾蒙治療或標靶治療，除非為降低局部復發率，則會施行放射線治療或確定已轉移身體其他部位才會考慮化學治療。

乳房出現不明硬塊 應盡快就醫

王新富醫師提醒，當平常洗澡或穿戴內衣碰觸乳房，或自我檢查時，若有摸到新的不正常硬塊、硬塊上方的皮膚發紅甚至疼痛、有分泌物等異狀，建議就近至有乳房外科的醫院就診檢查，勿拖延而錯過最佳治療時機。

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54876

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