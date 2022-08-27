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疹破痛紅腫燒 過敏常見6前兆

陳雨鑫
藥物過敏是指吃藥後所引起的過敏反應，可能受到基因、性別、病史、遺傳、年齡等影響。（Getty Images）
藥物過敏是指吃藥後所引起的過敏反應，可能受到基因、性別、病史、遺傳、年齡等影響。（Getty Images）

「有對什麼藥物過敏嗎？」不管到醫院或診所，第一次就醫時，一定會被問 「藥物過敏史」，包括過去是否曾發生藥物過敏、哪些藥物引發過敏等問題，醫師會據此而避免使用會誘發過敏的藥物，以免造成藥物不良反應。

藥物過敏是臨床常見的不良反應，建議民眾主動記錄過敏史，包含食物或花粉、藥物等。一旦知道自己有哪些藥物過敏，可索取「藥物過敏紀錄卡」，記錄曾經引起過敏的藥物或注射藥劑等，學名、成分名、商品名以及發生的症狀，主動告知醫師或藥師，避免再次過敏。

藥物過敏是指服用藥物後所引起的過敏反應，可能受到基因、性別、病史、遺傳、年齡等影響，第一次發生時幾乎無法預期，同一種藥物，也可能之前吃了沒有問題，再次服用卻發生過敏。藥物過敏不只針對「口服藥」，注射劑型的針劑，包含疫苗、麻醉藥物，或是外用藥膏、眼藥水等，都可能引發藥物過敏反應。

藥物過敏症狀經常不典型且具多樣性，常見六大前兆為「疹、破、痛、紅、腫、燒」，例如皮膚癢起疹子、口腔黏膜潰瘍、喉嚨疼痛、眼皮嘴唇腫脹、發燒等。每個人對藥物過敏反應不同，輕者只是皮膚癢，嚴重者可能呼吸道腫脹導致窒息、死亡。

立即性過敏 幾小時就發生

藥物過敏依照發作時間，可分為「立即性藥物過敏」、「延遲性藥物過敏」兩大類。

服藥後幾小時內發生，通常來勢洶洶，常見症狀像蕁麻疹、血管性水腫、全身型過敏性反應、類全身型過敏性反應。常見導致立即性藥物過敏的藥品，包括非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）、盤尼西林類、磺胺類抗生素、頭孢菌素類抗生素、鈣離子阻斷劑、麻醉藥物、顯影劑等。

延遲性過敏 可能數天發作

發生於用藥數小時或數天後，常見症狀為發疹性反應或固定型藥物疹、嚴重皮膚不良反應，如「史蒂芬強森症候群（SJS）」。常見誘發延遲性藥物過敏的藥物，多為需要定期服用的藥物，如降尿酸藥物異嘌呤醇（Allopurinol）、抗癲癇用藥卡巴氮平（Carbamazepine）、非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），其餘如盤尼西林類、磺胺類抗生素。

台灣藥害救濟基金會整理十大藥害救濟可疑藥物，第一名為降尿酸藥物「Allopurinol」、其次是抗癲癇藥物「Phenytoin」和「Carbamazepine」。藥害基金會藥害調查組組長簡美夷表示，最常見不良反應以「皮膚及皮下組織疾患」最多，占67%，多為SJS。根據調查，約5%到10%藥物過敏藥者因SJS而死亡。

SJS發生前三天，會出現發燒、喉嚨痛、眼睛刺痛，後續口腔黏膜、眼睛粘膜、生殖器等不適，同時也會出現皮膚反應，出現類似水泡的「毒性表皮壞死溶解症」，患者若未察覺，漸漸粘膜持續破壞，患者無法進食，或導致肺阻塞等，恐引發死亡。

藥害救濟前10大藥品
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