我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情

夏日洗髮常見3大NG 掉髮不敢洗、頭皮自然乾都是傷害

記者劉小川／台北報導
夏天洗頭髮，3大NG要注意。（取材自pexels）
夏天洗頭髮，3大NG要注意。（取材自pexels）

夏日期間，許多人都會提高洗澡洗頭的頻率，但是也有不少人出現洗髮的NG行為，導致頭皮出現問題，台灣覺亞技術長、HIT髮學苑專業講師Keddy表示，健康頭皮關乎日常習慣與保養的長期累積，也發現不少人出現頭皮養護的三大NG行為。

NG行為一：洗頭洗一次，沖水30秒

許多人為求效率，洗頭只洗一次，還只有簡單沖洗，但Keddy提醒，清潔要分兩階段，第一階段是頭皮淨化，在乾髮時針對頭皮清潔，才能夠不受過多起泡影響而深度將角質軟化；第二階段為整體清潔，將頭髮打濕後便可使用洗髮精將頭皮、頭髮清潔乾淨，稍作停留讓清潔作用1～3分鐘後，再用清水徹底洗淨。

NG行為二：頭皮自然乾

夏天氣溫高，很多人覺得洗完頭髮後自然乾就好了，但剛洗好的頭皮非常乾淨，但若不盡快吹乾，可能因為濕氣停留致使黴菌滋生。正確應盡快吹乾頭皮，並且於吹乾後，噴上頭皮的化妝水「頭皮養護液」讓頭皮保濕。

NG行為三：落髮就不敢洗頭

透過定期頭皮檢測，才能了解自己髮根，如果開始出現落髮徵兆時，更要注重清潔與頭皮保養，蘊髮重點需要注意產品有效成分的濃度，才能真正實現滋潤效果。

檢測

上一則

心房顫動恐致中風甚至猝死「543」口號防護

延伸閱讀

不沾鍋、洗髮精若含永久化學物質 長期使用罹肝癌機率恐升4.5倍

不沾鍋、洗髮精若含永久化學物質 長期使用罹肝癌機率恐升4.5倍
輕熟女「髮際線」後退好心慌？醫揪「罪魁禍首」對症下藥

輕熟女「髮際線」後退好心慌？醫揪「罪魁禍首」對症下藥
治頭皮屑勤洗頭 又乾又癢更糟糕

治頭皮屑勤洗頭 又乾又癢更糟糕
夏日洗髮常見3大NG 掉髮不敢洗、頭皮自然乾都是傷害

夏日洗髮常見3大NG 掉髮不敢洗、頭皮自然乾都是傷害

熱門新聞

茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任李月君說，基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。（茂盛醫院提供）

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

2022-08-19 19:51
招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。（翻攝自招名威臉書）

癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

2022-08-23 05:39
余苑綺(中)是余天(左)與李亞萍的寶貝女兒，白髮送黑髮人，令人不捨。(本報資料照片)

余苑綺離世 醫師：防年輕型大腸癌要注意這7件事

2022-08-21 20:22
南投醫院眼科主任何建賢提醒民眾隔離期間在家，避免整日追劇、過度使用3C產品，以免視力受損。（南投醫院提供）

確診者眼睛模糊以為「新冠後遺症」？ 醫師查出是這事造成

2022-08-19 05:58
牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。（路透）

牛津研究：新冠康復後2年內出現這些症狀的風險較高

2022-08-18 08:56
圖片來源 ／健康醫療網

市售保險套怎麼選？泌尿科醫揭「注意事項」

2022-08-20 01:00

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期

拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期