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酒精非萬能 醫師：腸病毒怕的是別的

游振昇
新冠肺炎流行期間，要注意和腸病毒的鑑別診斷。（圖：台中慈濟醫院提供）
新冠肺炎流行期間，要注意和腸病毒的鑑別診斷。（圖：台中慈濟醫院提供）

新冠肺炎疫情期間許多家長天天噴酒精消毒環境，小孩還是發燒住院，查出是腸病毒，有家長自責以為是酒精消毒沒做好，但醫師說，夏天流行的腸病毒對酒精感受性較差，腸病毒是怕的是漂白水。

2歲女童反覆高燒，體溫最高將近攝氏40度，門診醫師依抽血報告、胸部X光以及PCR陰性結果判定不是感染新冠肺炎，從身體評估發現女童上顎出現多顆潰瘍，且精神與食欲明顯下降，肌抽躍次數變多，診斷是泡疹性咽峽炎及脫水，也就是腸病毒，安排住院。

台灣台中慈濟醫院小兒感染專科黃禹銘醫師指出，在新冠肺炎流行期間，要注意和腸病毒的鑑別診斷，像是腸病毒會有的肌抽躍、紅疹，新冠病毒也可能會出現，鑑別仍要靠快篩。

腸病毒、新冠肺炎對照表。（圖：台中慈濟醫院提供）
腸病毒、新冠肺炎對照表。（圖：台中慈濟醫院提供）

經過治療，女童症狀改善平安出院前，媽媽擔心著家裡的環境消毒，她告訴醫療人員，疫情期間格外小心，平日在家也嚴加防範，天天都用酒精消毒居家環境，很謹慎小心，不知女兒為何還是會染上病毒。

黃禹銘醫師說，新冠肺炎病毒、腸病毒是兩種構造不同的病毒，新冠肺炎病毒有外套膜，用酒精就可以殺死，所以勤於酒精乾洗手就有用；腸病毒沒有套膜必須用消毒能力更強的肥皂、洗手液濕洗手才行，他建議同時有新冠疫情與腸病毒的流行期，環境許可時，使用效用更廣的濕洗手。

環境消毒方面，黃禹銘強調，酒精可以對付新冠肺炎病毒，但對腸病毒效果較差，不能發揮保護作用，環境中如果有腸病毒，噴再多酒精也不能完全消滅掉；漂白水則能適用新冠肺炎與腸病毒的環境清消，他建議家長考慮用漂白水，發揮更全面的防護作用。

腸病毒、新冠肺炎防護與清潔表。（圖：台中慈濟醫院提供）
腸病毒、新冠肺炎防護與清潔表。（圖：台中慈濟醫院提供）

新冠肺炎 疫情

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