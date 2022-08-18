痔瘡血便又腹瀉 一檢查揪出直腸癌

醫師進行達文西機台定位。（圖：新竹馬偕醫院提供）

一名43歲章小姐近期發現血便，由於身體上無不適，原以為只是痔瘡出血未特別就醫，直到7月初開始頻繁腹瀉，血便越發嚴重，到醫院做大腸鏡檢查，發現上段直腸有個約五公分惡性腫瘤 ，最後以「達文西機械手臂手術 」處理，術後隔天即下床活動，於第六天順利出院返家。

達文西手術 術後隔天能下床

台灣新竹馬偕醫院大腸直腸外科醫師林秉緯指出，章女手術過程順利，腹部僅有約五個小傷口，最大傷口不超過四公分，最終病理報告化驗為第三期直腸癌，透過精密手術均已切除乾淨。

林秉緯表示，腫瘤位於直腸，排便習慣改變、解血便是常見的症狀，有時還有嚴重的便秘情形，而直腸癌位於骨盆腔內、若腫瘤位置鄰近肛門，傳統腹腔鏡手術因器械靈活度不足，較難在狹窄的骨盆腔內有效的操作，在移動時也會晃動到傷口，術後較為疼痛，因此建議病人以具有精細、穩定度高、手術出血量少、可在狹小空間遊走等優點的達文西手術來切除病灶，並一併進行淋巴結的廓清，降低復發風險，且能加速病人術後恢復並減少住院天數。

林秉緯說明，達文西機械手臂手術系統結合電腦、精密機械科技與3D影像系統，控制台可提供手術醫師高解析放大十倍的3D立體視野，機械手臂具有七個自由度且可540度旋轉，達到真人手腕靈活和準確且可模仿雙手做旋轉、抓取、捏夾動作，並消除不必要的顫抖。

排便習慣改變兩周 快就醫

綜合以上優勢，利用達文西手術進行低位直腸癌切除時，可不受骨盆腔底部空間狹隘的限制，清楚看到手術廓清範圍及重要的神經、血管，進行精密的沾粘分離和完整的腫瘤切除。