我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

痔瘡血便又腹瀉 一檢查揪出直腸癌

王駿杰
醫師進行達文西機台定位。（圖：新竹馬偕醫院提供）
醫師進行達文西機台定位。（圖：新竹馬偕醫院提供）

一名43歲章小姐近期發現血便，由於身體上無不適，原以為只是痔瘡出血未特別就醫，直到7月初開始頻繁腹瀉，血便越發嚴重，到醫院做大腸鏡檢查，發現上段直腸有個約五公分惡性腫瘤，最後以「達文西機械手臂手術」處理，術後隔天即下床活動，於第六天順利出院返家。

達文西手術 術後隔天能下床

台灣新竹馬偕醫院大腸直腸外科醫師林秉緯指出，章女手術過程順利，腹部僅有約五個小傷口，最大傷口不超過四公分，最終病理報告化驗為第三期直腸癌，透過精密手術均已切除乾淨。

林秉緯表示，腫瘤位於直腸，排便習慣改變、解血便是常見的症狀，有時還有嚴重的便秘情形，而直腸癌位於骨盆腔內、若腫瘤位置鄰近肛門，傳統腹腔鏡手術因器械靈活度不足，較難在狹窄的骨盆腔內有效的操作，在移動時也會晃動到傷口，術後較為疼痛，因此建議病人以具有精細、穩定度高、手術出血量少、可在狹小空間遊走等優點的達文西手術來切除病灶，並一併進行淋巴結的廓清，降低復發風險，且能加速病人術後恢復並減少住院天數。

林秉緯說明，達文西機械手臂手術系統結合電腦、精密機械科技與3D影像系統，控制台可提供手術醫師高解析放大十倍的3D立體視野，機械手臂具有七個自由度且可540度旋轉，達到真人手腕靈活和準確且可模仿雙手做旋轉、抓取、捏夾動作，並消除不必要的顫抖。

排便習慣改變兩周 快就醫

綜合以上優勢，利用達文西手術進行低位直腸癌切除時，可不受骨盆腔底部空間狹隘的限制，清楚看到手術廓清範圍及重要的神經、血管，進行精密的沾粘分離和完整的腫瘤切除。

新竹馬偕醫院指醒，大腸直腸癌發生初期通常沒有明顯症狀，容易疏忽或遺漏，若發現自己出現排便習慣改變持續超過兩周、便祕、血便、貧血、裡急後重（上完廁所仍有便意）或不明原因體重變輕等症狀，應該提高警覺及早就醫檢查，以免錯失治療的黃金時期。

斷層掃描影像顯示病患在上段直腸有一個約五公分的惡性腫瘤。（圖：新竹馬偕醫院提供）
斷層掃描影像顯示病患在上段直腸有一個約五公分的惡性腫瘤。（圖：新竹馬偕醫院提供）

手術 腫瘤 便祕

上一則

腹痛、胸悶又想吐 小心「急性膽囊炎」上身

延伸閱讀

沐浴發現乳房硬塊、流產後乳房異常腫脹 小心「這種」乳癌上身

沐浴發現乳房硬塊、流產後乳房異常腫脹 小心「這種」乳癌上身
突然「啊」一聲 七旬婦遇高齡絕症 北榮經導管置換救命

突然「啊」一聲 七旬婦遇高齡絕症 北榮經導管置換救命
43歲女以為痔瘡血便又腹瀉 查出直腸長惡性腫瘤

43歲女以為痔瘡血便又腹瀉 查出直腸長惡性腫瘤
夏天狂灌冰飲 口破、腹瀉當心是中風警訊

夏天狂灌冰飲 口破、腹瀉當心是中風警訊

熱門新聞

酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。（亞大醫院提供）

1天只睡4小時 33歲她險禿心慌慌 醫曝：2招測掉髮

2022-08-12 05:37
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

2022-08-16 05:43
（圖：健康醫療網提供）

皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

2022-08-15 01:00

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」

5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切