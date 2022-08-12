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吃藥治青春痘胸口灼痛 小心藥物性食道潰瘍

李偉誠／永和耕莘醫院胃腸肝膽科主治醫師
口服藥治療青春痘，雖然效果良好，卻易引發「藥物性食道潰瘍」；圖為示意圖。（Getty Images）
口服藥治療青春痘，雖然效果良好，卻易引發「藥物性食道潰瘍」；圖為示意圖。（Getty Images）

小美最近因為壓力大，加上整天戴口罩，臉上長了許多青春痘。就醫後使用外敷藥膏效果不佳，醫師便換了某種綠色膠囊的口服藥物，青春痘果然大幅好轉。但同時小美卻開始覺得胸口灼痛、像有東西卡著，尤其在吃東西或喝水時更明顯；直到去腸胃科求診，才知道這是常見的「藥物性食道潰瘍」。

食道潰瘍是常見的疾病，大多數都是藥物引起。常見的藥物包括：四環素類抗生素（如doxycycline、tetracycline等），非類固醇類消炎止痛藥（如diclofenac、mefenamic acid等），雙磷酸鹽類（如alendronate），以及氯化鉀製劑。

其中，以Doxycycline（去氧羥四環素）最為常見，占藥物性食道潰瘍80至90%以上。其原因如下：

1.這種抗生素為膠囊類藥物，膠囊黏著性高，通過食道時間比錠劑長，因此容易卡在食道裡。

2.食道黏膜比胃黏膜薄，容易受到強酸、強鹼腐蝕。這類抗生素溶解時會產生pH3以下的酸性溶液，若卡在食道，就很可能造成食道灼傷。

3.這種抗生素服藥時間一般是早上及睡前。許多人在晚上都是吞完藥直接上床躺平，加上怕夜間上廁所影響睡眠，水喝得少，結果便導致食道潰瘍。

吃流質食物 1周內緩解

事實上，「去氧羥四環素」這種藥物並非不好，臨床上對某些棘手的感染症如青春痘、恙蟲病、萊姆病、生殖道感染等，其療效都相當不錯。尤其青春痘，最常用這種藥治療，且效果特佳，因而成為皮膚科愛用藥。

治療藥物性食道潰瘍，調整飲食即可，在症狀期間，建議先以冷、流質食物為主食，如木瓜牛奶、豆漿、米漿等，絕大多數人在一星期內就會自行緩解。

用藥後多喝水 避免躺平

服藥並非必要的，因為藥丸通過食道也會刺激傷口，且一般制酸劑的主要功用在抑制胃酸，而這類潰瘍的位置通常在食道中上段，與胃酸刺激無關。患者如果真的很不舒服，可以考慮服用胃乳，將傷口表面覆蓋。若是超過兩星期，食道潰瘍仍未改善，可能就要做胃鏡進一步檢查。

食道潰瘍不是大病，發作時卻非常不舒服，有些人甚至會覺得坐立難安。但這種問題是可以預防的，一般建議服藥時應配用150cc以上開水，且用藥後直立至少15分鐘，避免立即躺下，如此就能大幅減少藥物性食道潰瘍的機率。

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