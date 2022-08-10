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一噴鼻就通 再噴變嚴重 亂用鼻噴劑恐致藥物性鼻炎

記者許政榆、邱宜君／報導
有些鼻竇炎病人會自行購買鼻噴劑，濫用致藥物性鼻炎，折騰更久。（本報資料照片）
有些鼻竇炎病人會自行購買鼻噴劑，濫用致藥物性鼻炎，折騰更久。（本報資料照片）

鼻竇炎患者不僅鼻涕多、鼻塞、鼻涕倒流，長期感染可能導致耳朵悶塞感，甚至引發中耳積水、支氣管炎、腦膜炎等嚴重問題。醫師建議，急性鼻竇炎患者可透過藥物緩解，嚴重慢性鼻竇炎患者可透過內視鏡手術，將堵塞的鼻腔空腔出口「重新打開」，術後定期洗鼻即可穩定病情。

別自購成藥使用

台灣新北市新莊錦明耳鼻喉科診所院長周慶明表示，急性鼻竇炎通常都會用抗生素，類固醇鼻噴劑則可抑制粘膜發炎腫大，這兩種藥比較沒問題。耳鼻喉科醫師最困擾的是，常有病人自行去藥局購買「去鼻充血鼻噴劑」。

周慶明表示，這種「去鼻充血鼻噴劑」，剛開始一噴鼻子就通，但連續用幾天後會反彈，鼻塞變更嚴重，病人就得愈噴愈多，藥效卻愈來愈差，這就是「藥物性鼻炎」，後續還是必須換回口服藥，折騰更久。由於這種噴劑目前不需處方，醫師只能苦口婆心勸病人耐心常規用藥，千萬不要自己買成藥噴。

鼻竇炎內視鏡微創手術，搭配手術導航系統和精密手術器械，恢復很快。（本報資料照片）
鼻竇炎內視鏡微創手術，搭配手術導航系統和精密手術器械，恢復很快。（本報資料照片）

術後仍須噴藥洗鼻

台大醫院耳鼻喉科主治醫師林志峰表示，如果口服藥、類固醇鼻噴劑、洗鼻子這些保守治療都無效，影像檢查確認蓄膿明顯、有鼻息肉阻塞，症狀持續就會建議用手術切除息肉、把蓄膿清乾淨。通常術後一到三個月改善最明顯，隨著時間滿意度略為下降，但病人若能持之以恆做好「噴藥、洗鼻子」等保養工作，還是會比術前好很多。

新光醫院耳鼻喉科主治醫師蔡易錚表示，慢性鼻竇炎患者可透過電腦斷層檢查，確認是否為鼻竇炎，大多數症狀不嚴重患者，可以鼻沖洗、鼻用類固醇噴劑緩解症狀；但仍有一半的患者，無法以藥物緩解症狀，這時會進一步評估是否需要透過鼻竇內視鏡外科手術處理。

內視鏡搭配手術導航

周慶明表示，以前沒有內視鏡手術，鼻竇炎開刀要切開、翻開臉頰，術後臉會腫很多天；現在用內視鏡微創手術，搭配手術導航系統和精密手術器械，臉上沒傷口，出血量少，隔一、兩天就出院了，恢復很快。

三軍總醫院耳鼻喉暨頭頸外科部主治醫師孫萬烜表示，鼻竇炎是因為鼻竇空腔出口被黏膜腫脹堵塞住，導致膿積在裡面排不出，鼻竇內視鏡手術利用微創方式，將鼻腔出口開得更大，讓黏液、髒汙可自然從鼻孔排出。

未治療恐讓眼睛化膿

「醫師是把房間門窗打開，但病人平常要自己整理房間。」孫萬烜表示，慢性鼻竇炎患者鼻腔內宛如霉味很重、許久未開門窗的房子，醫師把門窗打開，加強採光及通風，但平時需要靠病人調整體質，養成沖洗鼻子習慣，保持黏液排解功能暢通，才能避免手術後鼻竇炎再度復發。

孫萬烜曾收治一名30多歲年輕人，長期聞到臭味及狐臭，看過多家診所也無法改善，經過內視鏡、鼻腔X光及電腦斷層檢查，確認是慢性鼻竇炎。雖然患者自認沒鼻塞，其實鼻腔空腔全是膿液，還滿到滲出來，「糟得一塌糊塗」，後續透過內視鏡手術才改善。

若慢性鼻竇炎沒有積極治療，可能導致眼睛化膿引起蜂窩性組織炎，甚至一路鑽到顱底引發腦膜炎。蔡易錚表示，一名50多歲個案，本身有糖尿病，其鼻竇炎感染嚴重，導致左眼後端全是積膿，整個眼睛睜不開，引發蜂窩性組織炎，經由手術將息肉、膿清除，才恢復視力。

頑固型鼻竇炎 常見過敏體質

有些患者即便做鼻竇內視鏡手術，症狀仍未改善，過敏體質患者如過敏性皮膚炎、氣喘等，因本身免疫力反應躁進，手術後鼻息肉持續增生，無法抑制黏膜肥厚，也就是「頑固型鼻竇炎」，術後半年或一年再復發，可能評估使用更強藥物治療或再次手術。

手術後如果無法痊癒，必須長期追蹤，同時搭配手術及內科治療，像是抗過敏藥物或鼻用類固醇藥物。若免疫力更差的患者，症狀不斷復發，亦可透過自費生物製劑治療。

手術 過敏 免疫力

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