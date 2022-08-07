夏天狂灌冰飲 口破、腹瀉當心是中風警訊

圖片來源 ／健康醫療網

一名45歲男性身體素無病痛，有運動習慣，每到夏天工作旺季時，就必須晚睡、熬夜，天氣熱總習慣來杯冰冷的手搖飲或冰品消消暑氣，偶爾口破、腹瀉也不以為意。直到日前起床時，突然發現左手擠牙膏沒力氣，漱口還會漏水，趕緊到醫院就診才發現右腦血管梗塞。

溫差易致中風 不良生活習慣要當心

高雄市立聯合醫院中醫科李育權醫師表示，夏天進出冷氣房的瞬間，溫差常常超過十度以上，對週邊血管收縮和自律神經調節心跳、血壓 的能力都是一大挑戰；更不用說天熱流汗多，身體水分流失使得血液濃度上升，工作壓力情緒抑鬱，伴隨勞累的累積形成肝火上炎的體質。

此外，在暑氣外襲下，飲食不當內生痰濕，這是「暑濕」造成氣陰兩虛兼夾肝火，使得經絡阻塞的中風。

中藥材調理 收斂火氣、益氣生津

特別是夏季需要長時間戶外工作者（如：司機、郵差、工人），壓力大、常熬夜者（如：考生），近期常出現口乾、口苦、眼睛易乾澀、突發耳鳴或是排便狀況不正常（如：便祕 或常常拉肚子），李育權醫師建議，透過性味酸、甘的藥物養陰生津，同時酸性藥物也有收斂火氣的效果；而中藥常用五味子和麥門冬的組合作為益氣生津的基礎，能使人「精神頓佳，筋力湧出」。

五味子好處多 降血壓、活化腦細胞

現代藥理研究顯示五味子對身體許多臟器有助益。李育權醫師提及，對心血管能改善心肌的營養，有強心、降壓的效果，在腦部能活化神經系統，延緩組織的老化，並且調整免疫機能，也能抑制肝細胞的損傷，甚至還有促進生殖系統的功能。李育權醫師分享，經醫師診視處方後，適合作為夏日保健養生的選擇。

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資料來源：健康醫療網

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