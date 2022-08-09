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睡眠呼吸中止症 恐致性功能障礙

記者沈能元／綜合報導
男性睡眠呼吸中止症若不治療，將嚴重影響性生活，恐致「雄風不再」。(本報資料照片)
男性睡眠呼吸中止症若不治療，將嚴重影響性生活，恐致「雄風不再」。(本報資料照片)

男性睡眠呼吸中止症不治療，將嚴重影響性生活，恐致「雄風不再」。台灣睡眠醫學會估計，全國阻塞型睡眠呼吸中止症患者約70至80萬人，嚴重影響健康。

醫師表示，阻塞型睡眠呼吸中止症因睡眠「缺氧」常引發心血管、內分泌、神經、消化和泌尿系統等疾病，如三高、胃食道逆流等。但鮮為人知的是，性功能障礙及早洩也是睡眠呼吸中止患者的常見病症，提醒應積極接受治療。

台灣大林慈濟醫院耳鼻喉科主任黃俊豪說，引起睡眠呼吸中止症常見原因，包括鼻中隔彎曲、鼻息肉、慢性鼻炎、肥厚性鼻炎，以及舌根、軟顎過長等。上述疾病會導致睡眠時缺氧，引起自律神經失調，交感神經過度亢奮，同時增加動脈硬化風險；也影響陰莖海綿體的動脈充血功能，進而增加性功能障礙風險，降低性生活品質、性欲和親密感。

黃俊豪日前發表最新研究，分析台灣健保資料庫1997年至2012年，患有睡眠呼吸中止症的18歲以上男性，若透過手術治療後，未來可降低21％勃起功能障礙風險。此為全球首篇對於睡眠呼吸中止症與勃起功能障礙的相關性研究。

近日一項「睡眠呼吸中止症與性功能健康問卷調查」，針對828位使用陽壓呼吸器的睡眠呼吸中止症男性患者，發現以陽壓呼吸器治療後，55%受訪者認為改善陽萎症狀，41%改善早洩狀況，愈是重度患者，改善效果更是顯著。

罹患睡眠呼吸中止症的45歲黃先生說，罹患睡眠呼吸中止症期間，因精神不濟對任何事情都提不起勁，上班回家後也無法陪伴大女兒，影響親子關係。同時，他與太太的性生活也不協調，生活十分痛苦。沒想到治療後，性生活協調，黃先生得到夢寐以求的兒子，現在家庭美滿。

黃太太說，回想先生未治療前，晚上睡覺打呼聲有如「戰車出動」，即使在房門外，聲音都非常大聲，讓她晚上睡不好，上班精神不濟，甚至也造成先生耳鳴，和先生說話都必須十分大聲，好像要吵架，生活上出現很大的困擾，加上性生活不協調，真的很想「一腳把先生踢出去」，所幸經治療後，生活才逐步恢復常軌。

黃俊豪說，約有5成睡覺打鼾者患有睡眠呼吸中止症，罹病後因缺氧容易引起全身性疾病，包括勃起功能障礙等，建議應積極治療睡眠呼吸中止症，以改善勃起功能障礙，若男性出現白天嗜睡應提高警覺，伴侶若發現另一半有打鼾問題，應協助盡速就醫治療。

手術 醫學 三高

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