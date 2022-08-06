微創瓣膜手術TAVR 逆轉失智

「經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVR）」風險遠低於傳統心臟手術，可以幫助高齡長輩逆轉失智；此為示意圖。（本報資料照片）

高齡80、90多歲的失智 長者，認知功能表現還能逆轉進步嗎？台大醫院與156個平均82歲、主動脈瓣膜嚴重狹窄的長輩合作，用五年時間去證實這是可能的，其中一成患者在治療一年後不再被診斷為失智症，研究成果獲得頂尖國際期刊《Aging US》接受刊登。其中發揮關鍵作用的「經導管主動脈瓣膜置換手術 (TAVR)」，風險遠低於傳統心臟手術。

主動脈瓣膜狹窄 老人常見

台大醫院心血管中心主任陳文鍾表示，「主動脈瓣膜狹窄」是老年人常見的退化性瓣膜疾病，隨狹窄程度加劇，病患可能會胸悶、昏倒、出現心臟衰竭症狀，例如喘、水腫等，也會導致腦部血液灌流下降，進而損害神經認知功能。臨床研究顯示，有26%的鬱血性心臟衰竭患者會發生神經認知障礙的症狀。

台大醫院心臟內科主治醫師林茂欣表示，TAVR是近年來針對老年病患發展的微創瓣膜治療手術，手術過程無需使用傳統開心手術的體外循環機，術後的傷口亦僅在一側的鼠蹊部約0.5公分大小，大大減少了年老病患手術過程的風險與不適。過去全球研究均證實TAVR可以顯著增加心輸出量及腦部的血液流量，對於長者安全性高。

台大醫院注意到，長者在TAVR術後除了心臟和腦部血流改善，連頭腦都變靈光，這很令人振奮，因為現有藥物或神經認知訓練，多半也只能延緩症狀惡化，無法逆轉失智。因此，台大醫院自2015年開始進行研究計畫，完整追蹤156個平均82歲長者在術後三個月、術後一年的認知功能表現。

結果發現，術前有39.1%病人簡短智能測驗結果小於26分，符合失智症診斷標準，術後一年有三成病人進步3分以上，僅剩27.7%小於26分，代表約有一成患者可以不再被診斷為失智症。

巴氏量表原本只有90分上下，術後一年也進步到超過95分，顯示神經認知功能的進步帶來生活獨立性的改善，且均持續到術後一年。

TAVR治療 反應能力進步

台灣大學心理系主任周泰立自己的岳父就受惠其中。周泰立表示，岳父五、六年前被診斷為輕度失智症，兩年多前89歲高齡時發現主動脈瓣膜狹窄，當時喘得很厲害，雙腳都水腫，在其他醫院短暫住院後，被告知該院無法處理，建議轉院到台大。

周泰立說，岳父到台大醫院接受TAVR治療後，不但很快就出院，回到家完全不喘、走路很有精神。岳父術後數學能力也大有進步，原本外出買東西，找錢會找很久，或是沒辦法找錢回來，後來找錢變很快而且數字正確。岳父回到社區日照中心，負責認知功能訓練的老師也告訴家屬，他的反應速度進步很多。

台大醫院心臟外科主任許榮彬表示，過去就知道TAVR可以改善心腦血流，也不需要使用體外循環，免除體外循環過程有細小微粒跑到腦部、造成腦損傷的風險，這次研究更證實它可以增進神經認知功能表現，可說是世界獨有的重要發現。

林茂欣建議，家有失智長者，可留意是否有主動脈瓣膜嚴重狹窄的問題，因失智的症狀可能比心臟衰竭的症狀更早出現。若能及早發現問題、及早處理，有助於幫助長者遠離失智惡化和心臟衰竭的威脅。