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突然頭痛、視力模糊 34歲女腦部中央長腫瘤

周宗禎
腦腫瘤不一定要開腦，部分經鼻3D內視鏡摘除能更快恢復。（記者周宗禎／攝影）
腦腫瘤不一定要開腦，部分經鼻3D內視鏡摘除能更快恢復。（記者周宗禎／攝影）

34歲的林小姐突然頭痛與視力模糊，因頭暈腦脹與複視現象持續未改善掛急診就醫，急診醫師緊急影像學檢查發現，患者腦部中央長了腫瘤，部位剛好在腦下垂體位置，影響許多賀爾蒙分泌與儲存，腫瘤可能在生長過程引起血液供應異常導致局部中風

腦下垂體腫瘤可能造成視力缺損。（記者周宗禎／攝影）
腦下垂體腫瘤可能造成視力缺損。（記者周宗禎／攝影）

另因腫瘤體積急劇上升壓迫到上方視神經，造成視力模糊，醫學上稱這種現象腦下垂體中風，傳統治療方式需藉由手術迅速減壓以避免對視神經造成永久傷害。劇烈頭痛可能是急性期症狀，因腦壓上升，如合併噁心嘔吐或視力模糊，代表有顱內病灶風險。

台灣台南奇美醫學中心日前發表腦下垂體腫瘤微創手術案例，神經外科主治醫師李瑤琳表示，歐美統計腦下垂體腫瘤有症狀者比例約千分之一，常因壓迫視神經造成視力缺損、患者常見眼前兩側有黑影。而許多無症狀者可能因影響賀爾蒙不孕，就有年輕人一直不孕檢查才發現，微創手術適合顱底中央良性腫瘤。

腦腫瘤不一定要開腦，部分經鼻3D內視鏡摘除能更快恢復。（記者周宗禎／攝影）
腦腫瘤不一定要開腦，部分經鼻3D內視鏡摘除能更快恢復。（記者周宗禎／攝影）

腦下垂體腫瘤並非只能手術治療，但若已造成急性視神經壓迫，須盡快治療。利用影像導航系統，醫師可以在手術時比對電腦斷層或核磁共振所看到的腫瘤位置，也可縮小手術傷口或採取微創或自然孔洞的路徑取腫瘤。經鼻內視鏡可搭配導航從病人的鼻孔抵達顱底，再經由3D的內視鏡鏡頭呈現立體的手術視野。

李瑤琳表示，林小姐接受經鼻內視鏡手術取腦下垂體腫瘤後，視力便立即改善，住院觀察五天後順利出院。腦下垂體腫瘤，常見40歲以上各年齡層都有，相當常見，內視鏡手術一般需兩小時，恢復期一周，一般手術10天到兩周。

她說，懷疑任何疾病前不要有先入為主觀念，應先讓醫師仔細評估並且搭配適當檢查，再訂製最適合病人的治療計畫。

腫瘤 手術 中風

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