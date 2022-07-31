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天氣悶熱外送員皮膚病增3成 醫建議衣著得兼備2條件

記者鄒尚謙／台北報導
天氣太過悶熱，許多外送員被曬出濕疹，紛紛到皮膚科報到。（聯合報系資料照片）
天氣太過悶熱，許多外送員被曬出濕疹，紛紛到皮膚科報到。（聯合報系資料照片）

近來全台天氣炎熱，民眾難耐酷暑，在家也要點上一杯外送手搖杯，解解暑氣。辛苦的外送員在外奔走，長時間曝曬在大太陽底下，皮膚都出現嚴重的過敏反應。

皮膚科開業醫師趙昭明就表示，最近光是外送員因為皮膚過敏、濕疹前來看診的人數，就足足增加了3成，建議除了補充足夠的水分外，更要選擇散熱、排汗性好的衣服，避免狀況持續惡化。

外送員在酷暑下辛勤奔走跑單，常常一上線就是好幾個小時過去，天氣最炎熱的中午，更是民眾最常叫外送，點上一杯手搖杯解暑的時刻。但全台持續高溫，外送員不僅容易中暑，皮膚也容易出現疾病，切莫輕忽。

趙昭明表示，近期光是前來就診的外送員就已大增三成；雖然他們在工作時，為了避免皮膚直接曝曬在太陽下，都身著長袖，但因為衣料選擇上多沒辦法兼顧排汗、散熱，因此許多皮膚過敏、濕疹、痱子等等皮膚疾病就開始出現。

趙昭明說，因為氣候溫度高，外送員可隨身攜帶毛巾協助降溫，同時也定時將衣物掀起，不讓皮膚悶在汗水中；在外跑單一段時間，也盡量進入到室內降溫、補充水分，避免中暑。

此外，暑假期間民眾出外踏青，家長也愛帶著小朋友出遊，趙昭明指出，熱傷害、敏感性皮膚炎、蚊蟲叮咬也是最近民眾時常前來就診的原因，烈日當頭，在外遊玩時間一長，皮膚便會開始感到紅癢，接下來便是曬傷、脫皮，嚴重一些就成為燒燙傷，曬傷就診民眾近來增加了一成。

趙昭明也說，近來因為防疫，戴口罩加上天氣炎熱，許多接觸性皮膚炎、青春痘、臉部濕疹的民眾也增加了一、二成；因此建議民眾衣物選擇上，可著重於吸汗、透氣性，並且除了補充水分外，也要塗抹防曬乳，定時兩、三小時就要補充一次，若拖到五、六個小時才補，恐怕都已來不及。

過敏 口罩 高溫

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