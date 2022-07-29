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熱心鄰長代班中風倒地 郵差路過機警救回一命

記者林佩均／台中報導
熱心的詹姓鄰長感謝光田綜合醫院的副院長嚴寶勝(左一)與醫師柯麗櫻(右一)。（光田綜合醫師提供）
熱心的詹姓鄰長感謝光田綜合醫院的副院長嚴寶勝(左一)與醫師柯麗櫻(右一)。（光田綜合醫師提供）

台灣台北市副市長蔡炳坤聚餐身體不適傾倒向市長柯文哲，柯當機立斷蔡無法舉手為腦中風，立即救醫，保住一命。台中市一名詹姓鄰長代班途中，身體不適倒地，所幸郵差經過趕緊送醫，院方診斷為急性缺血性腦中風，術後1小時，詹意識清楚且手腳有反應，直呼「我很好運」。

66歲詹姓鄰長有心臟肥大問題，當天熱心替大樓管理員代班，詹說，「那時有覺得好像說不出話來，想要叫人卻開不了口」，但未意識到是中風前兆，之後她低下身撿物品，便倒地不起。

影片來源：聯合新聞網

詹女直呼「我很好運啦！」倒下沒幾分鐘，剛好大樓人來人往，郵差、清潔人員發現她暈倒在櫃台，協助立即送醫。

光田綜合醫院神經內科柯麗櫻醫師表示，腦中風的救治以及預後的好壞，跟搶救時間有很大的關係，患者有心臟肥大的問題，但因及時送醫，院方腦中風團隊在送醫2小時內緊急進行動脈取栓手術，術後治療良好。

光田綜合醫院副院長嚴寶勝說明，針對缺血性腦中風，傳統治療方式是注射血栓溶解藥物，但當大血管阻塞時，注射血栓溶解藥物能成功打通血管的機率很低。

隨著醫療進步，近年多以「顱內動脈取栓術」來清除血栓並打通血管，是最進步的治療。嚴寶勝強調，過去缺血性中風的患者，只要超過黃金3小時預後就不佳，但現在取栓手術的盛行，符合規定者也有健保給付，讓黃金時間延長到6至8小時，大大提高腦中風患者救治成功的機率。

嚴也提到，預後良好與否，還是要看中風後送醫時間的長短，呼籲一旦出現中風症狀，立即送醫就對了。

家中若有腦中風高危險群的長輩，可以用「左看看、右看看，微笑、舉手、說你好」的三步驟快速評估是否有中風前兆。若發現長輩臉不對稱、嘴角歪斜、單側眼球無法轉動，或手下垂無力、話也說不清楚，就要盡速撥打119。

光田綜合醫師副院長嚴寶勝認為，取栓手術大大增加中風的救治時間。（光田綜合醫師提供...
光田綜合醫師副院長嚴寶勝認為，取栓手術大大增加中風的救治時間。（光田綜合醫師提供）

中風 手術 健保

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