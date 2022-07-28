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誤以為糖尿病「痊癒」中年男血糖再飆破200

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

50歲江先生，五年前診斷出糖尿病後積極接受治療，在胰島素、口服藥及規律地生活型態下，血糖穩定達標；兩年前更脫離胰島素及藥物治療，純粹以飲食及生活型態控制；而他誤以為糖尿病已「痊癒」，長期輕忽血糖控制，且未至門診追蹤，再次就醫時，空腹血糖值竟再次突破兩百。

台灣奇美醫學中心內分泌新陳代謝科醫師葉乃誠指出，臨床上有一些病友，尤其是剛診斷就很積極控制的糖尿病病友，治療到後來，順利脫離藥物，在單純飲食、生活型態控制下，至少三個月無糖尿病藥物情形下，還可以有著穩定血糖達標的狀況（通常為糖化血色素小於6.5%），這種情形叫做糖尿病緩解（remission）。

但有些人這種情形久了，追蹤開始輕忽變得不規則，血糖又突然高了起來，常常整個治療又要重新來過。若此類患者在穩定追蹤的狀況下出現異狀，醫療團隊會立即衛教病人的生活型態予以修正，協助病人真正維持「不用糖尿病藥物」來控制糖尿病。

緩解非治癒 輕忽將導致再惡化

葉乃誠說明，糖尿病談緩解（remission），而不談治癒（cure）。因為第2型糖尿病的成因、血糖的升高，原因常是多重的因素，例如胰島素的阻抗性、胰島細胞功能變弱、腸泌素質與量的下降等慢性因素，也有像是發炎、感染、類固醇等急性因素。這些因素會隨著時間、生活習慣、飲食又不注意的情形下，再次引起血糖升高，需要糖尿病藥物治療。

每三個月測定糖化血色素 控管危險因子

葉乃誠提醒，臨床上發現，早期越積極治療，達到糖尿病緩解（remission）的機會越高。但即使長期處在糖尿病緩解（remission）的狀態，根據美國及歐洲糖尿病學會的最新共識，至少三個月、最長也不能超過一年不去測定糖化血色素，因相關併發症還是有可能發生，應該定時追蹤血糖狀態、糖化血色素數值，同時去控管相關的危險因子，尤其是血壓及體重，一旦有惡化趨勢，提早生活型態衛教、介入，成效會較為顯著。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54569

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糖尿病 血糖 醫學

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