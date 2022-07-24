咳嗽咳不停？醫揭「常見6大原因」：這情況快就醫

引發咳嗽 常見6大原因

1.呼吸道感染與肺部疾病：

細菌性感染常會導致發燒，劇烈咳嗽合併黃痰；病毒性感染則常會有高燒合併乾咳。由於抽菸會造成氣管黏膜慢性發炎及纖毛活動減弱，還有後續可能引發慢性咽喉炎、氣管炎、支氣管發炎與阻塞性肺病，這些也會造成慢性咳嗽合併白痰。

2.氣喘及過敏 性咳嗽：

過敏性咳嗽會反覆發作，只要遇到天氣變化或過敏原時就會持續咳嗽，而解決的方法只能找出過敏原因並予以排除。過敏咳嗽常被誤認為感冒或肺炎，因而沒有給予正確的治療方式，最後常會演變成為頑固性氣喘。

3.喉嚨乾燥：

因為喉嚨乾燥或是長期聲音使用過度，導致喉嚨慢性發炎，感覺有異物在咽喉而引發咳嗽；另外，更年期的口乾舌燥，也是導致咳嗽的一個原因。

4.胃食道逆流：

除了胸悶、胸痛的火燒心症狀外，還合併有久咳不癒、講話沙啞的症狀。因躺下時胃酸往上竄，產生喉嚨紅腫不適造成乾咳。所以胃食道逆流造成的咳嗽，最重要的特徵就是躺下時症狀會加劇。

5.鼻涕倒流：

引起鼻涕倒流的原因包括過敏性鼻炎、感冒、慢性鼻炎、鼻竇炎等，其中鼻竇炎不管是急性或慢性，膿都會從鼻竇倒流而引發咳嗽。而抽菸、二手菸、空氣污染、粉塵等，也易導致鼻涕倒流，進而引發咳嗽的情況產生。

6.藥物與異物侵入：

部分高血壓 藥物或乙型交感神經抑制劑，可能在使用半年後會產生乾咳。此外，進食嗆到如飯粒，或是藥物粉末顆粒沾黏在喉嚨，也會導致咳嗽。

出現這些狀況 應立即就醫

什麼情況一定需要看醫師呢？高雄市立聯合醫院胸腔內科林奇模醫師指出，簡單來說，就是久咳不癒、胸痛胸悶、呼吸困難等，還有其他感染症狀，包括發燒及黃痰，都應該請醫師檢查；請不要拖延，或是自行去藥局買藥使用。

舒緩咳嗽 5大生活調整＋居家療法

經醫師診斷後，除了藥物治療外，林奇模醫師分享，減緩咳嗽的小撇步：

1. 戒菸或是盡可能減少抽菸。

2. 充分的休息。休息有助於提升免疫力，讓身體能更有效抵抗病毒侵擾。

3. 補充適當水份或是乾淨的清流質液體，有助於痰液排出；但心臟衰竭及慢性腎臟疾病的病人，需要與醫師討論適當的水份攝取量。

4. 避免接觸乾冷空氣，及密閉潮濕易有過敏原 (例如塵蟎及黴菌孢子) 的地方。

5. 外出請戴口罩 ，以隔絕多數細菌與病毒。亦可以隔絕髒空氣及過敏原。

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資料來源：健康醫療網

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