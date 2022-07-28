我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

4種治療 助你擺脫煩人的黑眼圈

陳雨鑫
沿著眼窩和下眼袋穴道處輕輕按摩眼周，可舒緩黑眼圈。（本報資料照片）
沿著眼窩和下眼袋穴道處輕輕按摩眼周，可舒緩黑眼圈。（本報資料照片）

新冠疫情讓不少確診者出現「新冠失眠」症狀，雙眼掛著黑眼圈，久久難以消退。皮膚科醫師表示，黑眼圈分為色素型、血管型、結構型、混合型黑眼圈四大類，其中以混合型最常見。所有的黑眼圈都必須找出根本原因，若長期因失眠導致的黑眼圈，則屬於血管型，只要改善睡眠品質，血液循環就會好轉。

美容門診 過半是黑眼圈

「美容門診約一半以上的求診患者，都是因為黑眼圈而來。」台北醫學大學附設醫院皮膚科主任林明秀指出，造成黑眼圈的成因不同，最常見因為「過敏」導致，特別是過敏性鼻炎及異位性皮膚炎患者易有黑眼圈，但出現的黑眼圈型態並不同。

過敏性鼻炎會讓鼻翼雙側的眼周血液充血，出現黑眼圈，屬於「血管型黑眼圈」；異位性皮膚炎患者，上下眼皮的皮膚會較為粗糙，時常揉眼就會讓色素沉澱，屬於「色素型黑眼圈」。林明秀表示，過敏體質患者，可能同時有過敏性鼻炎以及異位性皮膚炎，常常是血管型與色素型同時存在的「混合型黑眼圈」。

新冠疫情讓不少確診者出現「新冠失眠」症狀，雙眼掛著黑眼圈，久久難以消退。（本報資...
新冠疫情讓不少確診者出現「新冠失眠」症狀，雙眼掛著黑眼圈，久久難以消退。（本報資料照片）

「結構型黑眼圈」與年紀、本身骨架有關。林明秀指出，老化過程中骨骼可能會流失，失去原本支撐眼周的力量，脂肪就會往下掉，眼眶顏色暗沉，出現黑眼圈，或是膠原蛋白流失，同樣出現眼眶周圍顏色暗沉的情況。

4類黑眼圈 顏色也不同

四類黑眼圈，各自呈現的顏色也略有不同，色素型黑眼圈偏咖啡色、血管型偏紫青色如瘀青、結構型顏色屬於陰影偏灰色、混合型則是各種顏色會同時出現。林明秀表示，從外觀多能直接判定是哪一類型的黑眼圈。

林明秀說，四種黑眼圈的治療方式各自不同，色素型除了先改善過敏問題，色素若持續未改善，可以採取「皮秒雷射」治療，但雷射不能亂選，有些雷射會反黑，讓黑眼圈更嚴重，需經醫師評估後再執行。

對於血管型黑眼圈，建議先調整生活習慣，如避免熬夜、改善失眠及過敏性鼻炎，若持續未能改善血管型黑眼圈，則可以運用染料雷射，改善過多的紅色；平時也可以使用具有美白效果的眼霜改善眼周顏色，或是用跟體溫差不多溫度毛巾熱敷雙眼，增加眼周的血液循環。而結構型黑眼圈可以注射玻尿酸填補，把凹陷處撐起來就能改善。

小黃瓜敷眼 皮膚恐更黑

坊間有許多號稱可以改善黑眼圈的療法，像用小黃瓜片或檸檬片敷眼睛，林明秀說，這些作法都可能讓皮膚反黑，造成反效果。

逐步改善黑眼圈問題，避免再次發生，林明秀建議，可以使用溫和的保濕霜，保持眼周的皮膚濕潤；外出時，眼周也要防曬，避免因為陽光出現色素沉著，但防曬不要擦到靠近結膜的位置，避免傷害眼球。平時熱敷雙眼保養的方式，可先熱敷再冷敷，溫度都不要過熱或過冷，不能敷到皮膚紅，都可能產生反效果。

過敏 失眠 醫學

上一則

一摸女友小手、想到色色就射精 20歲男快憂鬱症

下一則

超慢跑不容易疲累 燃燒脂肪、強化心肺

延伸閱讀

36歲男太陽下工作整天不適 就醫才知已脫水影響腎功能

36歲男太陽下工作整天不適 就醫才知已脫水影響腎功能

台灣8月恐現BA.5疫情 台大醫師憂口罩令鬆綁太早

台灣8月恐現BA.5疫情 台大醫師憂口罩令鬆綁太早
老翁高血脂「動脈嚴重狹窄」 醫傳授控制膽固醇方法

老翁高血脂「動脈嚴重狹窄」 醫傳授控制膽固醇方法
「三心二疫」5招 降低心血管風險

「三心二疫」5招 降低心血管風險

熱門新聞

27歲陳小姐10多年前因背部的青春痘反覆感染引發皮膚蟹足腫，從後背蔓延至前胸，15年來持續治療，卻效果不佳，最後尋求基隆長庚團隊協助，才完成切除治療。（圖：長庚醫院提供）

不慎抓破2顆青春痘 27歲女後背長出「巨蟲」蟹足腫

2022-07-20 00:34
單腳上抬，坐姿下抬頭挺胸。（部立桃園醫院提供）

長者腳骨要健康硬朗 物理治療師傳這幾招

2022-07-23 17:52
CNN報導，一項大型新研究發現「經常睡午覺的人罹患高血壓和中風的機會更大」。（路透）

睡午覺容易罹患高血壓、中風？新研究：機率確實更大

2022-07-26 05:43
部分三陰性乳癌病友於45歲前確診，年齡相對年輕，醫師呼籲年輕女性應定期進行乳房檢查。（本報資料照片）

襯衫爆扣罩杯D升F 輕熟女「自摸」揪出壘球大乳癌腫瘤

2022-07-23 06:00
23日是農曆24節氣中的大暑，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱。（聯合報系資料照片）

「大暑」記得睡飽飽 開運養生與禁忌報你知

2022-07-23 06:02
紐約居民在樹下乘涼。(美聯社)

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 如何預防急救一篇看懂

2022-07-24 13:06

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁