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確診康復喉嚨癢狂咳 中醫教你按這穴位解癢

記者林佩均／台中報導
確診者或解隔後常出現咽癢咳嗽症狀，鄭宜哲建議在「天突、雲門、中府」等穴道用精油按摩、或用藥膏、貼布敷貼穴位；也可用湯匙沿著「手太陰肺經」循行部位，從肩膀、手臂、大拇指進行刮痧，緩解呼吸道不適。（台中慈濟醫院提供）
確診者或解隔後常出現咽癢咳嗽症狀，鄭宜哲建議在「天突、雲門、中府」等穴道用精油按摩、或用藥膏、貼布敷貼穴位；也可用湯匙沿著「手太陰肺經」循行部位，從肩膀、手臂、大拇指進行刮痧，緩解呼吸道不適。（台中慈濟醫院提供）

台灣台中疫情進入平原期，不少確診者解隔後依舊出現疲倦、喉嚨癢、流鼻水等症狀。台中慈濟醫院中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲指出，咽癢咳嗽時，可以在「天突、雲門、中府」等穴道用精油按摩，或以藥膏、貼布敷貼穴位；或使用湯匙沿著「手太陰肺經」循行部位，從肩膀、手臂、大拇指進行刮痧，清瀉肺熱、緩解呼吸道不適。

醫師鄭宜哲與妻子分別在端午連假前後確診，他表示，每人體質、確診後表現不盡相同，預先儲備咳嗽、喉嚨痛，以及清熱肺熱的中藥派上用場。

確診初期以清冠一號對抗病毒，第一天發燒，第二天流鼻水，第三天只剩喉嚨癢及輕微咳嗽，症狀變化很快，第三天後無特別不適，第五天進行快篩已轉為陰性。

鄭宜哲觀察，他確診的症狀偏向流鼻涕，妻子則是喉嚨痛。他提醒，病人避免藥效交互作用影響，如果同時使用西藥者，中西藥使用要間隔至少半小時以上。

而中藥成方清冠一號，原本是針對新冠重症病人開發的有效處方，臨床觀察可以減少進入重症的機會，也可以加快陽轉陰的速度，但此藥性偏寒冷，寒虛體質的人服用容易有拉肚子副作用。鄭宜哲建議，居家隔離若以清冠一號治療，應諮詢中醫師，透過調整服用次數與劑量來搭配體質及症狀。

確診者或解隔後常出現咽癢咳嗽症狀，鄭宜哲建議在「天突、雲門、中府」等穴道用精油按摩、或用藥膏、貼布敷貼穴位；另可用湯匙沿著「手太陰肺經」循行部位，從肩膀、手臂、大拇指進行刮痧，可以清瀉肺熱、緩解呼吸道不適。

染疫後普遍有疲倦現象，鄭宜哲分析，是身體抗病期間消耗身體營養，甚至活動量降低，出現消耗肌肉降低體力的情形。除中藥調理、補充流失營養外，也需搭配心肺有氧運動及抗阻力負重運動以改善循環及強健身體。

他指出，若發生記憶與注意力下降的「腦霧」症狀，中醫會以活血化瘀，疏經活絡相關的中藥治療，另搭配八段錦中「雙手托天理三焦」運動，藉由上提陽氣，調理三焦水分代謝，改善體循環，幫助緩解腦霧。

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