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疫情肆虐強化抵抗力 朴子醫院推五臟三伏貼加強版

記者魯永明／嘉義報導
衛福部嘉義縣朴子醫院推五臟三伏貼加強版，可強化經絡與臟腑氣血，在新冠疫情期間提升自身抵抗力。（朴子醫院提供）
衛福部嘉義縣朴子醫院推五臟三伏貼加強版，可強化經絡與臟腑氣血，在新冠疫情期間提升自身抵抗力。（朴子醫院提供）

新冠疫情未歇，炎夏到來，是一年熱氣最旺時候，此時也是調養人體虛寒體質最佳時機，台灣衛福部嘉義縣朴子醫院推五臟三伏貼加強版，可強化經絡與臟腑氣血，在新冠疫情期間提升自身抵抗力。

每貼一次約間隔伏天，7至10天即可再貼，民眾可以在15日到8月26日這段期間，到中醫門診完成3次「三伏貼」療程，呼籲民眾務必把握這段時間治療。

朴醫中醫科主任李昌諴博士說，「五臟三伏貼」按照五臟重要治療穴位加強敷貼，功用一方面可刺激穴位、激發身體能量與調節免疫，發揮經絡穴位本身調理氣血、調和陰陽。小孩子也可以改貼神闕穴（肚臍）增強效果，以調理脾胃為主。

2022年三伏天日期，因這段時間氣候炎熱是逐步變化，所以15日到8月26日這段期間都適合來做三伏天治療，中醫除提供穴位敷貼外，另再依個別體質開內服藥物加以調理，裡應外合，內外兼治提高治療效果。

接受三伏貼需注意以下事項：一般敷貼時間為2至4小時。若貼敷後有嚴重不適，如局部搔癢難耐或灼熱感明顯，應即刻取下敷貼。建議患者敷貼後，先留置觀察30分鐘至1小時，若無明顯不適時，再離開醫院。

皮膚易過敏者、皮膚有傷口者、有特殊藥物過敏史者、孕婦、有炎症感染疾患、發燒或急性肺炎、支氣管炎、呼吸道發炎者不適合此法治療。

衛福部嘉義縣朴子醫院推五臟三伏貼加強版，可強化經絡與臟腑氣血，在新冠疫情期間提升...
衛福部嘉義縣朴子醫院推五臟三伏貼加強版，可強化經絡與臟腑氣血，在新冠疫情期間提升自身抵抗力。（朴子醫院提供）
衛福部嘉義縣朴子醫院推五臟三伏貼加強版，可強化經絡與臟腑氣血，在新冠疫情期間提升...
衛福部嘉義縣朴子醫院推五臟三伏貼加強版，可強化經絡與臟腑氣血，在新冠疫情期間提升自身抵抗力。（朴子醫院提供）

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