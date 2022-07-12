長新冠「濃痰、猛嗽」不斷 化痰藥助改善

圖片來源 ／健康醫療網

新冠變種病毒株Omicron相較先前病毒株似乎較為溫和，重症死亡率較低，雖然大多數人已痊癒，但卻出現「後遺症」，除了感到疲勞、腦霧之外，即便快篩已轉陰性，多數人還是會有呼吸道症狀，如咳嗽、濃痰等，且持續多時難以控制，影響生活品質，有醫師建議，針對呼吸道新冠後遺症，可嘗試透過化痰藥幫助化痰，使濃痰順利排出，降低不適。

中華民國 基層醫療協會理事長林應然表示，確診者隔離7天期滿後，只能代表傳染力不高，但不等於完全康復，根據臨床經驗，解隔出關的人高達七、八成仍有症狀，症狀甚至持續三個月以上，稱之為長新冠後遺症，包括喉嚨痛、咳嗽、濃痰、胸痛、頭痛、失眠、噁心、腹痛等，「其中呼吸道相關症狀，例如咳嗽、有痰的比例很高。」

新冠肺炎 雖然大多是輕症，「但事實上不像一般感冒這麼簡單，」林應然理事長強調，這是比一般感冒還嚴重的感染，這也是為何政府要實施嚴謹的防疫政策。由於台灣今年4月底才出現大規模流行，目前後遺症比例還無法精確計算，但根據海外研究統計，約10至20%患者會出現長新冠，因此預估台灣未來若有400至500萬人感染，將有接近100萬人口會出現後遺症，「這是一個不可忽視的問題。」

▲中華民國基層醫療協會理事長林應然

後遺症中 呼吸道症狀比例占大多數

新冠肺炎後遺症會不會自然痊癒呢？林應然理事長指出，「有些人可能會自然痊癒，通常有完整接種疫苗 、免疫力較好的族群，大部分會自然痊癒，但對有些人來說就不見得，例如沒有打疫苗的年長者、有慢性病患者通常會比較嚴重。」而呼吸道症狀會接連影響睡眠品質、生活作息、社交活動等，應積極治療，可避免影響到正常生活。

林應然理事長指出，在醫學上，病毒感染大多得靠自身免疫力康復，但適度醫療介入有助於完全康復，現在對抗新冠肺炎，如果是高風險族群，會以口服抗病毒藥物進行治療，若一般人有咳嗽、濃痰，則會以咳嗽藥、化痰藥等相關藥物治療。在呼吸道有關的後遺症中，濃痰常因「太黏稠」導致患者怎麼咳、都咳不出來，進一步堵塞呼吸道，造成呼吸急促、困難，甚至猛咳。

濃痰導致呼吸困難 可服用化痰藥助改善

林應然理事長解釋，「當病毒與免疫細胞交戰，引發發炎反應所產生的廢物即是痰，『痰』的目的是黏住病毒，透過氣管排到喉嚨，再咳嗽排出體外。」面對濃痰，可透過化痰藥將濃稠的痰液化為水狀，幫助患者可以順利將痰液排出，根據義大利一項研究，曾染新冠肺炎且住院的人，出院後服用化痰藥，發現2至3周症狀獲得改善。

另一項來自烏克蘭的研究，則是分為「服用」與「未服用」進行對照，4周以後，症狀改善狀況不盡相同，林應然理事長說明，有服用化痰藥組其病情、生活品質、呼吸困難相較未服用組，多增20%至30%的個案有顯著改善。 林應然理事長表示，像是化痰藥、咳嗽藥、鼻水藥等，諸如此類以症狀治療為主的藥物，無論是感染新冠病毒的急性期間，或康復後出現的後遺症症狀，皆可透過藥物幫助緩解。

參考資料:

1.Feshchenko Y, et al. Minerva Respir Med. 2022;61(2):54-62.

2. Santus P, et al. Multidiscip Respir Med. 2020;15(1):713.

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資料來源：健康醫療網

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