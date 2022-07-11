50歲男B肝帶原無症狀 就醫竟確診肝癌第二期

（圖：健康醫療網提供）

50歲林先生是B型肝炎帶原者，但平時只固定在診所抽血檢查追蹤，多年來數據都正常，直到日前因血液中肝癌的腫瘤 標記指數 異常，轉介至醫院進一步安排腹部肝臟超音波，赫然在肝臟發現3公分腫瘤，已是第二期肝癌。

肝臟需檢查才能得知健康 高危險群應定期檢查

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科陳家禹主任說明，肝臟是沉默的器官，必須要透過各項檢查才能得知健康狀況，尤其慢性B、C型肝炎患者更是肝癌的高危險群，除了定期抽血檢查肝發炎指數、腫瘤標記之外，務必要定期透過腹部肝臟超音波檢查追蹤，才能找出微小的病灶。

B型肝炎 抽血指數正常不代表沒問題

陳家禹主任指出，B型肝炎患者抽血時會檢查血液中GOT（又稱AST）及GPT（又稱ALT）的濃度，是肝發炎指數的評估指標，以及血清中的甲型胎兒蛋白，作為肝癌的腫瘤標記，但指數正常並不代表肝臟沒有問題，仍須搭配腹部肝臟超音波檢查，才能更加精準。

腹部超音波檢查揪微小病灶

僅靠抽血檢查可能會忽略小型肝癌，陳家禹主任強調，例如2公分以下肝腫瘤，有少部分病人甲型胎兒蛋白數值不會升高，但肝癌細胞 的生長速度快，每3個月就會長大1倍，等到出現症狀時，往往已經到了肝癌晚期，因此腹部超音波檢查相當重要，可以揪出微小的肝臟腫瘤，早期發現治療，提高治癒機率。

警覺這些異常症狀 定期檢查防後患

陳家禹主任提醒，肝癌初期大多沒有症狀，患者若是出現疲倦、體重減輕、黃疸、腹部疼痛等症狀時，都已經到了肝癌末期，因此B型肝炎患者就算平常抽血指數正常，每半年也必須要定期做腹部肝臟超音波檢查，才不會釀成後患。

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資料來源：健康醫療網

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