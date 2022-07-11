我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

50歲男B肝帶原無症狀 就醫竟確診肝癌第二期

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

50歲林先生是B型肝炎帶原者，但平時只固定在診所抽血檢查追蹤，多年來數據都正常，直到日前因血液中肝癌的腫瘤標記指數異常，轉介至醫院進一步安排腹部肝臟超音波，赫然在肝臟發現3公分腫瘤，已是第二期肝癌。

肝臟需檢查才能得知健康 高危險群應定期檢查

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科陳家禹主任說明，肝臟是沉默的器官，必須要透過各項檢查才能得知健康狀況，尤其慢性B、C型肝炎患者更是肝癌的高危險群，除了定期抽血檢查肝發炎指數、腫瘤標記之外，務必要定期透過腹部肝臟超音波檢查追蹤，才能找出微小的病灶。

B型肝炎 抽血指數正常不代表沒問題

陳家禹主任指出，B型肝炎患者抽血時會檢查血液中GOT（又稱AST）及GPT（又稱ALT）的濃度，是肝發炎指數的評估指標，以及血清中的甲型胎兒蛋白，作為肝癌的腫瘤標記，但指數正常並不代表肝臟沒有問題，仍須搭配腹部肝臟超音波檢查，才能更加精準。

腹部超音波檢查揪微小病灶

僅靠抽血檢查可能會忽略小型肝癌，陳家禹主任強調，例如2公分以下肝腫瘤，有少部分病人甲型胎兒蛋白數值不會升高，但肝癌細胞的生長速度快，每3個月就會長大1倍，等到出現症狀時，往往已經到了肝癌晚期，因此腹部超音波檢查相當重要，可以揪出微小的肝臟腫瘤，早期發現治療，提高治癒機率。

警覺這些異常症狀 定期檢查防後患

陳家禹主任提醒，肝癌初期大多沒有症狀，患者若是出現疲倦、體重減輕、黃疸、腹部疼痛等症狀時，都已經到了肝癌末期，因此B型肝炎患者就算平常抽血指數正常，每半年也必須要定期做腹部肝臟超音波檢查，才不會釀成後患。

【延伸閱讀】

B肝病毒滯留突變　恐低估致癌風險

罹B肝20年無症狀　疲倦、臉蠟黃就醫已肝硬化

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54361

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

腫瘤 指數 癌細胞

上一則

35歲男莫名血尿 超音波一照「兩側腎臟長滿水泡」

延伸閱讀

溫網／連正常發球都有困難 納達爾：出於尊重無法出賽

溫網／連正常發球都有困難 納達爾：出於尊重無法出賽
B肝男多年抽血追蹤都正常 竟罹肝癌二期

B肝男多年抽血追蹤都正常 竟罹肝癌二期
男腹部脹痛發現肝癌 「微波消融術」精準熱死腫瘤

男腹部脹痛發現肝癌 「微波消融術」精準熱死腫瘤
鴨肝與鵝肝

鴨肝與鵝肝

熱門新聞

醫師徐盛邦說，糖尿病女患者經調整藥物及胰島素施打次數，半年後糖尿血色素降到7.6，血糖獲控制。圖／長安醫院提供

罹糖尿病20年險瞎 她逆轉人生 醫曝：控血糖3妙招

2022-07-08 05:58
(取材自健康醫療網)

不注意血壓恐併發重症 醫授「2法則」戰勝高血壓

2022-07-06 00:45
（圖：健康醫療網提供）

你出現功能衰退徵兆了嗎？9動作提升肌力、靈活度

2022-07-04 00:45
醫師戴廷羽建議，外食民眾不妨爌肉去肥，雞腿去皮，用礦泉水淋掉油脂，是避免糖尿病上身小撇步。(圖:澄清醫院中港院區提供)

1餐吃2個便當卻瘦10公斤 就醫才發現得了糖尿病

2022-07-06 01:25
書田診所整形美容科主任醫師黃季怡說，當發生挫傷時早期的適當處置，可減少腫塊或疤痕生成的機會。若有患部外觀異常、活動受限或感覺麻木，甚至腫塊邊界不明顯時等狀況速就醫。圖／書田診所提供

45歲女搬家撞傷手臂瘀青 過2年竟變腫瘤

2022-07-06 05:20
（圖：健康醫療網提供）

常吃大魚大肉恐離糖尿病不遠 中醫調理抗併發症

2022-07-04 01:15

超人氣

更多 >
結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單

布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權