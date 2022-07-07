中午買飯小孩車內等 變熱傷害 醫警告：半小時飆140度

7日為24節氣中的「小暑」，天氣將持續炎熱，醫師提醒，家長不可將孩子獨留在車內，恐會造成熱傷害。本報資料照片

7日為24節氣中的「小暑」，天氣將持續炎熱，近期正值學校放暑假，醫師提醒，幼童因體溫調節能力較差，處在悶熱環境容易引發「熱傷害」，嚴重甚至會致命，家長中午買便當、購物時，即便只有半小時，也不可將幼童獨自留在車內，避免造成中暑或危及生命的憾事發生。

台灣兒科醫學 會理事長、馬偕兒童醫院小兒科教授李宏昌表示，孩童年齡愈小，發生熱傷害機率愈高，起因於中樞神經系統和體溫調節系統的下視丘尚未發育完全，加上身形較小、新陳代謝快速、體表水分的蒸散速度，會讓出汗量較大，且3歲以下的幼童可能無法明確表達體感的不適，或對於「溫度」的認知尚未完全，以及面對環境溫度的改變沒有自主能力，這些都需家長及幼兒照顧者多加留意。

李宏昌指出，在沒有樹蔭遮蔽情況下，經過半小時曝曬，車內溫度恐增加1.5至2倍，例如：室外攝氏30度半小時高溫 曝曬，且緊閉車窗，車內溫度恐達攝氏45度甚至60度（約華氏140度），幼童出現中暑、腦細胞恐遭破壞、橫紋肌溶解症等，造成腎臟受損等。還曾遇過父母為讓孩子多生成維生素D，正中午帶孩子到公園跑步，不到幾分鐘中暑掛急診，因孩童排熱系統不佳，10幾分鐘體溫就會飆高40度，都是非常危險的舉動。

李宏昌表示，幼童及大人都可能發生熱傷害，若出現疑似熱傷害徵兆，包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，就應提高警覺；當情況趨於嚴重，會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐、或意識持續不清，應儘速就醫。

國民健康署提供家長「保幼3招」：

一、後座務必要檢視、確認幼童已下車再關車門

養成每次下車應開啟後車門，再次檢視後座，務必與幼童一起下車，切勿因幼童睡著而暫時獨留車內，或是開空調獨留孩童在車上。另幼兒園娃娃車負責接送人員，應確實清點並核對上下車幼童人數，最後下車前，應仔細確認所有幼童已不在車上，才能關車門或離開。

二、鑰匙保管好、備份鑰匙不可少

車子停妥後，養成隨時上鎖的習慣，將鑰匙放至幼童無法取得之處，並教育 幼童不可在車內玩耍、躲貓貓。為避免不小心關門後車門上鎖，但孩童仍在車內之情形，除每次下車前務必先行確認幼童已下車再關門，另可攜帶備用鑰匙，以防萬一。

三、留意幼童行程，未到要聯繫

不論家中幼童是乘坐娃娃車或其他接送方式，只要未按時間到達幼兒園，請教師立刻通知，或放學後未按時到家（或保姆家、安親班）時，需立即聯繫幼兒園教師，確認幼童的行蹤。