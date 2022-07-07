「親密接觸」感染最多 猴痘防範勿恐慌

圖片來源 ／健康醫療網

猴痘 並非新出現的病毒種，過去主要發生在非洲國家，然今年迄今逾20個國家共通報約200起確診病例，特別是美國、加拿大、英格蘭和蘇格蘭及歐洲等地區，但其實猴痘傳播方式與新冠肺炎不同，目前並無大規模接種疫苗 的必要。

感染集中親密接觸者 無大規模接種必要

亞東醫院感染科醫師蔡茂松說明，猴痘疫情 主要集中在親密接觸者，同性間性行為者，與新冠肺炎的傳播方式不同，目前並無大規模接種疫苗的必要。目前猴痘有以下兩種傳播途徑：

人畜共通傳染：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

人傳人：接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。

目前尚未百分之百確定猴痘是否可以透過性接觸傳染，但是由近期歐洲疫情為首次同性間性行為者持續傳播案例，評估病毒通過密切接觸人傳人之風險為高，反之無密切接觸個體間傳播風險很低。

發燒、畏寒、皮膚病灶 症狀持續逾14天

蔡茂松說明，猴痘臨床症症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。發燒一至三天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見，嚴重病患疹子數目可達數千。症狀可以持續14至21天，大多數可於幾週內康復，但是兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

國際猴痘疫苗 建議高風險者再接種

蔡茂松提到，目前國際上有兩支猴痘相關疫苗，包含JYNNEOS及ACAM2000。

針對JYNNEOS，目前歐洲疾病管理局建議，可考慮針對高風險密切接觸者接種疫苗；美國CDC則是表示猴痘不易在人際間傳播，不需要大規模接種疫苗，建議暴露於高風險工作者再接種。另一支疫苗ACAM2000，為含有活病毒的天花疫苗，目前被美國FDA核准用於感染天花高風險者，如在實驗室操作天花病毒之人員。

預防猴痘需降低接觸機會 有症狀及時就醫

蔡茂松補充，預防猴痘有幾個方式，首先降低人畜共通傳播風險，欲前往猴痘病毒流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類動物以及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用；同時避免與猴痘感染者接觸，如有任何疑似症狀，應及時就醫，並告知旅遊史與接觸史，最後則是接種疫苗。醫師說，現階段民眾並不需要驚慌，因猴痘與新冠肺炎的傳播方式不同，大家只需要依循指示防範猴痘即可。

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資料來源：健康醫療網

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