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60多歲確診婦人又心肌梗塞 醫師著防護衣手術成功搶救

記者謝進盛／台南報導
成大醫院心臟科醫師劉嚴文（右）帶領醫護人員身著防護衣，為確診急性心肌梗塞婦人完成心導管手術。圖 ／醫院提供
成大醫院心臟科醫師劉嚴文（右）帶領醫護人員身著防護衣，為確診急性心肌梗塞婦人完成心導管手術。圖 ／醫院提供

台灣60多歲婦人確診突急性心肌梗塞，被緊急送往麻豆新樓醫院急救，為把握搶救黃金時間，心臟內科醫師劉嚴文冒著感染風險，帶領醫護人員身著防護衣完成心導管手術，病人術後恢復良好，已順利出院。

這起特殊案例發生在上月下旬，麻豆新樓醫院收治一名急性心肌梗塞60多歲婦女，醫院獲知婦人為新冠肺炎確診，為把握搶救黃金時間，由劉嚴文帶領醫護人員緊急執行心導管手術。

手術過程中，醫護人員均身穿乙級防護衣及使用醫療級空氣清淨機，降低可能感染風險，也克服身著防護衣不便干擾，最後成功完成手術病人術後恢復良好，已順利出院，定期回診中。

劉嚴文分享身著防護衣手術過程，像是戴著防護面罩，很容易產生霧氣，也會遮擋住視線，避免妨礙手術進行，過程還得要控制呼吸，雖在心理層面與執行現場碰上挑戰，醫護團隊終克服困難，成功完成手術。

他提醒，心血管疾病是新冠肺炎重症的危險因子，患有心血管疾病者，更要按醫囑服藥，千萬別因擔心到醫院看診拿藥有感染風險而自行停藥或減少藥量。已確診且有心血管疾病，可預約視訊門診看診，再由親友到院領藥。

院方說，甫為部定臨床教授的成大醫院心臟科醫師劉嚴文，受邀加入「麻新成大，心手相連」計畫，去年10月至麻豆新樓醫院駐診服務，多次展現醫護人員救人使命感，在地方累積好口碑。

手術 心血管疾病 新冠肺炎

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