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孩童染新冠高燒 中醫師教2退燒法

健康醫療網
疫情期間，家長最擔心就是小孩發燒怎麼辦。（Getty Images）
疫情期間，家長最擔心就是小孩發燒怎麼辦。（Getty Images）

疫情嚴峻，現在家長最怕就是小孩發燒怎麼辦？還要再餵一次退燒藥嗎？若孩子在這段時間快篩陽性出現反覆性發高燒，常因擔心「燒壞腦子」餵食退燒藥。中醫師說，只要不併發腦炎，感染病毒引起的發燒讓腦部受損的機會非常低。反而濫用退燒藥容易破壞孩子的自體免疫力，發燒其實是身體的自我保護機制。

台灣中醫師賴睿昕說明，新冠肺炎的侵犯多屬於外感風熱，清冠一號對於小兒退燒有很明顯的幫助，但如果清冠一號缺貨，或手邊沒有藥品的話，家長該如何居家照護呢？

沒清冠一號 蔥白、淡豆豉助解表

賴睿昕表示，讓小朋友發汗是最好的退燒辦法，建議可取4至5根蔥白加上30-40粒淡豆豉，加入1000毫升熱水煮湯，甚至可加料煮成蛋花湯和香蔥粥，都能藉由食療促進皮膚血液循環，打開毛細孔驅散病毒，幫助高燒消退。

蔥白就是蔥頭白色的部分，性溫、味辛，有發汗解表，散寒通陽解濕熱毒的作用。淡豆豉是一味藥材，需要在藥材舖買。淡豆豉性寒，味苦，有解表除煩，宣熱解毒的功效，賴睿昕說，蔥豉湯退燒的效果不見得比清冠一號遜色。

紫蘇葉泡澡降溫 1天1次為限

此外使用曬乾的紫蘇葉泡澡，對於退燒也有一定的幫助。紫蘇葉具有芳香化濁、辛溫解表、散表寒的作用，發汗效果強，本來就是感冒的常見用藥，也常用於治療皮膚疾病，做成藥浴形式，可加強體內和皮表的氣血循環，可打開毛細孔，透過毛孔開合，隨汗水還出毒素，幫助退燒。

值得注意的是，發汗退燒法也有需注意的事項，紫蘇葉泡澡一天一次為限，以免出汗太多造成虛脫、電解質失衡等「亡陽」現象，反而加速健康的耗損。

此外，出汗後不可吹風，以免風邪趁毛孔打開時二度侵入，出汗後要補充點運動飲料，避免電解質流失。

醫師提醒，通常發燒很少超過105.8℉，如果伴隨嚴重寒顫、精神不濟、意識不清、昏睡，胸痛，喘鳴、劇烈頭痛等就要先後送急診處理，以免病情惡化成中重症。

（本文由「健康醫療網」提供 http://healthnews.com.tw/

疫情 免疫力 新冠肺炎

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