染疫醫師確診症狀樣樣有 堅持運動復健心肺

賴鴻政染疫後，除了藥物症狀治療外，有一套「規律運動」抗疫密招，幫助心肺復健。（記者季相儒／攝影）

即使謹慎以對，小心防範，但台灣婦癌權威、雙和醫院副院長賴鴻政仍染疫，也不知從哪裡感染病毒，談起如何抵禦病毒，除了家中備用感冒成藥，還有患者提供「清冠一號」，讓他感動萬分，「現在是反過來病人在照顧醫師了。」

平日會慢跑、騎單車、做重訓的他，染疫後更有一套特別的心肺復健方法，雖身體不適，仍堅持在跑步機上緩走著，適度擴張肺部組織，咳出痰液，避免病情惡化。

頭痛全身痠痛 一篩確定中獎

賴鴻政回想確診前一天，他帶著口罩、面罩，看完門診患者，開車返回住處，身體略感不適、喉嚨怪怪的，隔天一覺起床，頭痛、喉嚨痛、全身痠痛，染疫症狀全數湧現，心中想著，「大概是中獎了」；做了快篩，檢測 卡匣清楚顯示著兩條很強、很紅的線，他趕緊連絡醫院，延後門診及預定手術 ，啟動居家隔離措施。

經過視訊看診，賴鴻政確定染疫，擔憂父母年事已高，若也感染，更加棘手，趕緊安排雙親至另一住處，自己開始為期七天的居家照護。因不符合抗病毒口服藥的用藥資格，而以家中常備藥物症狀治療；停診多日，有婦癌老病人猜到確診，特地送來「清冠一號」，要他好好養病，保重身體，因為抗癌之路，還需醫師陪伴。

隔天症狀劇烈 血氧濃度下降

賴鴻政表示，染疫第二天症狀劇烈，咳嗽、喉嚨痛，咳出相當濃稠的痰液，幾個小時內血氧濃度不斷下降，一度掉到90%以下，智慧手表不斷發出警示聲響，他也不由自主地緊張起來，仔細觀察身體的變化。

單看有無症狀，容易讓自己陷入焦慮情緒，賴鴻政建議，每隔幾小時應自我判斷症狀是否加劇，例如，思緒是否是否愈來愈迷糊，呼吸愈來愈急促、急喘？此外，肌肉 痠痛、喉嚨痛、疲倦感等症狀，逐漸變嚴重嗎？只要主觀感覺到症狀加劇，就應尋求醫療協助。

除了透過藥物症狀治療，賴鴻政另有「規律運動」的抗疫密招，確診當天就在跑步機、飛輪機器上做復健，先從「緩走」開始，每天半小時，一開始速度為每小時五公里，就會發喘，但仍強迫自己要走下去，幾天後能夠「緩跑」，調高強度，藉此維持心肺機能。

「臥床休息不一定對身體好。」賴鴻政說，染疫後，如果一直臥床，身體可能愈睡愈差，因為肺部持續擴張不全，痰液等分泌物蓄積在肺泡末端，透過輕度運動讓自己喘一下，可適度擴張肺部，容易咳出分泌物；許多染疫死亡個案在解剖時發現「肺部全積滿了痰」，彷彿溺死。

避免病情惡化 不要持續臥床

賴鴻政強調，訓練心肺功能，可以避免病情惡化，若持續臥床，一旦感到不對勁，可能就已經太晚；有人一確診就躺兩周，心肺功能退化，肌肉也會流失，下床走路時都站不穩。

熱愛運動的賴鴻政，在今年3月完成生平首次標準鐵人競賽，雖然染疫，前後約兩個星期無法練跑，但仍要參加台北全馬，明年則將挑戰超級鐵人三項113K競賽，邁向人生另一個里程碑。