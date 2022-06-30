夜車駕駛、家庭主婦人工水晶體怎麼選？中距離視力清晰很重要

圖片來源 ／健康醫療網

一名62歲男性，因工作需求必須長期夜間駕駛，由於視力漸漸模糊求診，才發現是罹患白內障導致視力只剩0.3，經醫師建議選用遠至中距離視力連續清晰的延焦段人工水晶體，術後一周視力回到1.0，已經重返工作岡位，現在夜間開車時不論是看中距離的儀錶板，還是遠距離的招牌、路牌，都能一目了然；另有一位70歲的陳阿姨，同樣選擇植入延焦段人工水晶體，術後日常煮飯、做家事都不需要戴老花眼鏡，甚至清楚到連地上灰塵都看得到，讓她對於生活品質十分滿意。

白內障症狀多 有以下狀況應及早治療

光與自然博士眼科診所方一婷醫師指出，人類自然的水晶體原本是清澈透明，就像是相機的鏡頭，當鏡頭髒掉時，拍攝的照片就會不清晰。白內障即爲水晶體變得混濁，產生的主要症狀有視力模糊，看東西變黃、變暗，影像扭曲變形甚至產生雙影的現象。此外，有些高度近視患者的水晶體混濁時，會讓近視度數在短時間內加深；也有少數患者，會出現老花眼暫時改善等視力回春的狀況。

方一婷醫師補充「白內障不治療，視力就會變得越來越模糊，嚴重甚至會導致青光眼！」少數嚴重的白內障患者可能過馬路看不到斑馬線，開車看分隔線變成兩條線的狀況，也會大幅增加跌倒的發生機率。

如何選擇人工水晶體？取決日常用眼需求

目前全世界公認手術 是治療白內障最好的方式，利用超音波晶體乳化術，搭配人工水晶體置換手術；然而，人工水晶體可分為球面、非球面，非球面又可分為單焦點、雙焦點、多焦點、延焦段、全焦段等。患者該如何選擇呢？

方一婷醫師強調，患者首先必須了解自己的日常用眼需求，才能選擇最適合的人工水晶體，獲得最好的視力品質。她有一名擔任咖啡 店老闆的病患，工作時十分要求中距離視力的清晰度，因為他必須用銳利的眼睛判別咖啡豆的優劣及烘焙的深淺。由於這位老闆對於雙眼度數的差異有極高的容忍度，適當搭配雙眼延焦段人工水晶體的度數，設定主力眼度數爲零度，優先掌握遠、中距視力清晰度。非主力眼再保留250度近視，不只中距離沒問題，連近距離的小物都清晰可見。

夜間開車、中遠距離用眼者 延焦段人工水晶體優先

方一婷醫師說明，傳統單焦點人工水晶體以看遠為主，若需看電腦、煮飯、開車看儀表板等中距離視力較差，更別說近距離活動如看手機 、縫衣服等等，都需要戴上老花眼鏡才能獲得清晰的視力；延焦段人工水晶體則稍微延伸一些焦距到中距離，可補強中距離用眼的需求，且看遠也清晰，大部分植入延焦段人工水晶體的病患，日常生活大部分時間可以不用眼鏡，若要長時間閱讀、看手機等近距離用眼，才需要戴老花眼鏡。延焦段水晶體特別適合日常用眼以中、遠距離為主，且不介意隨身攜帶老花眼鏡的族群。此外，延焦段人工水晶體能避免三焦點人工水晶體可能產生的眩光問題，非常適合需要夜間開車的族群，以及精密用眼需求者，如修理鐘錶師傅、IC版設計工作者。

目前可以提供遠、中、近距離同時清晰的三焦點水晶體，通常會有一些分光及夜間炫光的狀況，有影響夜間行車安全的疑慮，會比較不建議常需夜間開車、精密用眼、或者視網膜或視神經有病變的族群使用。

藍光不全然有害 醫提供睛選5撇步挑選人工水晶體

方一婷醫師分享，藍光不全然對人體有害，它可以調節生理時鐘的褪黑激素分泌，輔助夜間視力，根據研究顯示，藍光可提供35％的暗光視力，提升夜間行動的安全性。

如何選擇人工水晶體？方醫師提供「睛選5撇步」重點：(1)水晶體材質經臨床長期驗證，放在眼睛裡面不會產生混濁或變性的狀況；(2)水晶體設計經特殊處理，讓水晶體上皮細胞不容易在囊膜上增生，較不容易形成二次白內障；(3)針對病患個別狀況，適當矯正角膜的球面像差，提升視力精準度及夜間視力；(4)低折射、低色散雙低材質，可以讓色彩更繽紛，對顏色的辨識更銳利；(5)保留有益的藍光，藍光並不全然有害，它可以調節生理時鐘的褪黑激素分泌，維持生理時鐘節律，同時，藍光也可以提升夜間視力敏感度。

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資料來源：健康醫療網

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